Empfohlene Modelle: C 200 4Matic C 300 d e

Im vielfältigen Firmenwagen-Angebot geht der Überblick schnell verloren. Wir nennen die wichtigsten Fakten der zwölf populärsten Dienstwagen-Modelle.

Sparsame Diesel sowie Elektroautos sind als Dienstwagen sehr beliebt. Wer eine Kaufempfehlung für den nächsten Firmenwagen sucht, ist bei diesem Ratgeber der AUTO ZEITUNG genau richtig. Denn unser Dienstwagen-Überblick der beliebtesten Modelle zeigt langstreckentaugliche, komfortable und geräumige Fahrzeuge. E-Autos profitieren zudem von besonders vielen finanziellen Vorteilen. Mit dabei sind unter anderem Autos der Mittelklasse, Kombis, SUV und ein Van. Die Bildergalerie zeigt zwölf beliebte Dienstwagen von Audi, BMW, Hyundai, Mazda, Skoda und vielen mehr. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Audi Q3

Der Premium-Kompakte garantiert einen stilvollen Auftritt und verwöhnt seine Insass:innen mit hohem Komfort-Niveau und wertigem Ambiente. Die Sportlichkeit, die die dynamische Optik verspricht, erweist sich im Fahrbetrieb unter anderem wegen der etwas indifferenten Lenkung aber als nicht so ausgeprägt. Der Audi Q3 ist mit Motoren zwischen 150 und 245 PS sowie mit Front- und Allradantrieb erhältlich.

Audi Q3 40 TFSI quattro S tronic 35 TDI S tronic Hubraum (cm³) 1984 1986 Leistung (kw/PS) 140/190 110/150 Drehmoment (Nm) 320 360 0-100 km/h (s) 7,3 9,4 Vmax (km/h) 222 206 WLTP-Verbr. (l/100 km) 7,6 5,7 CO2 (g/km) 173 151 Preis 43.700 € 42.500 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 916 € 841 € bei 30.000 km/Jahr 1242 € 1109 €

BMW i4

Mit alltagstauglichen WLTP-Reichweiten von bis zu 500 Kilometern bietet sich der rein elektrisch angetriebene BMW i4 auch für Langstreckenfahrer als attraktive Alternative an. Umso mehr, da sich der Antriebs-Akku dank Schnellladung in rund 30 Minuten wieder auf 80 Prozent Füllstand bringen lässt. Für die luxuriöse E-Limousine sprechen zudem die im Vergleich zum konventionell angetriebenen 3er-BMW günstigeren Unterhaltskosten und der stabilere Werterhalt. Markentypisch begeistert der i4 auch fahrdynamisch. Seine Leichtfüßigkeit im Handling dürfte selbst hartnäckige E-Mobilitäts-Skeptiker:innen überzeugen. Die serienmäßige Luftfederung trägt zum hohen Komfortniveau bei.

BMW i4 eDrive 40 M50 xDrive Hubraum (cm³) - - Leistung (kw/PS) 250/340 400/544 Drehmoment (Nm) 430 795 0-100 km/h (s) 5,7 3,9 Vmax (km/h) 190 225 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 16,1 18,1 CO2 (g/km) 0 0 Preis 59.220 € 70.800 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 999 € 1178 € bei 30.000 km/Jahr 1247 € 1470 €

Ford Tourneo Connect

Die dritte Generation des kastigen Kölners basiert auf der Technik des VW Caddy. Bei leicht günstigeren Preisen steht der Tourneo Connect in zwei Außenlängen und damit mit einem Ladevolumen von maximal 2,6 bis 3,1 Kubikmetern zur Wahl. Die Sitze der zweiten und dritten Reihe lassen sich nicht nur wie der Beifahrersitz umklappen, sondern auch relativ einfach komplett entfernen. Ein weiteres optionales Highlight stellt das großflächige Panorama-Glasdach dar.

Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost 2.0 EcoBlue Hubraum (cm³) 1498 1968 Leistung (kw/PS) 84/114 90/122 Drehmoment (Nm) 220 320 0-100 km/h (s) 11,9 12,1 Vmax (km/h) 181 187 WLTP-Verbr. (l/100 km) 5,7 5,1 CO2 (g/km) 129 130 Preis 29.290 € 31.880 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 736 € 755 € bei 30.000 km/Jahr 1008 € 981 €

Hyundai Ioniq 5

Der Ioniq 5 baut auf der E-GMP-Plattform auf. Diese gab dem Designteam umfangreiche Freiheiten, was sie unter anderem für ein überzeugendes Raumangebot nutzten. Zusätzlich bietet der Bauraum zwischen den Achsen viel Platz für große Batteriepakete. Mit 77,4 kWh ermöglicht der Elektro-Koreaner WLTP-Reichweiten von mehr als 450 Kilometern, und in 18 Minuten ist der Speicher wieder zu 80 Prozent gefüllt. Das 239 kW starke Topmodell (605 Nm) beeindruckt mit seiner extrem gelassenen Leistungsentfaltung.

Hyundai Ioniq 5 168 kW 239 kW Hubraum (cm³) - - Leistung (kw/PS) 168/229 239/325 Drehmoment (Nm) 350 605 0-100 km/h (s) 7,3 5,1 Vmax (km/h) 185 185 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 17,0 17,9 CO2 (g/km) 0 0 Preis 54.800 € 61.200 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 873 € 975 € bei 30.000 km/Jahr 1077 € 1217 €

Mazda6 Combi

Der nur mit Benzinmotoren angebotene Mazda6 Combi zählt zweifellos zu den besonders eleganten Erscheinungen in der Mittelklasse. Seine gelungene Optik hat allerdings leichte Einbußen beim Raumangebot zur Folge. Die Ausstattung fällt umfangreich und luxuriös aus: Unter anderem sind ein adaptiver Tempomat, Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistenten, Head-up-Display, und Klimaautomatik stets serienmäßig mit an Bord. Beim Fahrverhalten steht der Komfort deutlich vor der Dynamik.

Mazda 6 Combi 20 Skyactiv-G 165 2.0 Skyactiv-G 194 Hubraum (cm³) 1998 2488 Leistung (kw/PS) 121/165 143/194 Drehmoment (Nm) 213 258 0-100 km/h (s) 9,3 8,1 Vmax (km/h) 216 223 WLTP-Verbr. (l/100 km) 6,4 6,7 CO2 (g/km) 146 153 Preis 37.500 € 43.050 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 797 € 896 € bei 30.000 km/Jahr 1076 € 1186 €

Mercedes C-Klasse

Vor allem als T-Modell zählt die Mercedes C-Klasse zu den Dauerbrennern in der Dienstwagen-Hitparade. Komfort, Renommee und Technologie stimmen beim Stuttgarter Mittelklasse-Kombi. Ja, es gibt Konkurrenten mit mehr Platz, andere bieten höherwertiger wirkende Materialien. Aber in Summe strahlt der Stern immer noch sehr hell. Der Plug-in-Hybrid leistet sowohl als Benziner als auch als Diesel jeweils 313 PS. Allerdings schränkt die Hochvolt-Batterie das Kofferraumvolumen ein. Das beträgt normalerweise 490 bis 1510 Liter (Hybrid: 360 bis 1375 Liter).

Mercedes C-Klasse C 200 4Matic C 300 d e Hubraum (cm³) 1496 1993 Leistung (kw/PS) 150/204 230/313 Drehmoment (Nm) 300 550 0-100 km/h (s) 7,3 6,3 Vmax (km/h) 237 241 WLTP-Verbr. (/100 km) 6,9 l 0,5 l + 18,6 kWh CO2 (g/km) 157 12 Preis 53.681 € 70.692 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 1037 € 1199 € bei 30.000 km/Jahr 1304 € 1442 €

Opel Mokka

Sie wünschen sich ein schickes City-SUV mit 136 PS? Da wäre der markant designte Opel Mokka im Angebot. Bleibt nur die Frage: Benziner oder Elektro? Beide basieren auf der CMP-Plattform des Stellantis-Konzerns, auch im E-Mokka schränkt daher ein bei ihm unnötiger Kardantunnel die Beinfreiheit im Fond ein. Bei den Fahrleistungen herrscht weitgehend Gleichstand. Es ist somit sicher auch eine Frage des verfügbaren Budgets.

Opel Mokka 1.2 DI Turbo Electric Hubraum (cm³) 1199 - Leistung (kw/PS) 100/136 100/136 Drehmoment (Nm) 230 260 0-100 km/h (s) 9,1 9,2 Vmax (km/h) 204 150 WLTP-Verbr. (/100 km) 5,2 l 18,1 kWh CO2 (g/km) 118 0 Preis 26.205 € 40.650 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 639 € 702 € bei 30.000 km/Jahr 857 € 947 €

Polestar 2

Das zweite Modell der Volvo-Schwester gefällt mit seinem dynamisch-reduzierten Design. Das hat aber zur Folge, dass der Polestar 2 auch im Innenraum wie ein Sportcoupé wirkt: Im Vergleich zu manchem Rivalen hapert es somit beim Platzangebot, das Ladevolumen beschränkt sich auf 405 bis 1095 Liter. Auf der Habenseite stehen die ausgeprägten fahrdynamischen Qualitäten.

Polestar 2 Standard Single Long Range Dual Hubraum (cm³) - - Leistung (kw/PS) 200/272 310/421 Drehmoment (Nm) 490 740 0-100 km/h (s) 6,4 4,5 Vmax (km/h) 205 205 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 14,8 16,0 CO2 (g/km) 0 0 Preis 48.990 € 56.990 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 847 € 985 € bei 30.000 km/Jahr 1128 € 1312 €

Seat Leon Sportstourer

Der Seat Leon Sportstourer präsentiert sich als besonders dynamischer Vertreter eines Kompaktkombis aus dem VW-Konzern. Umso mehr, wenn er in der besonders sportlichen Ausprägung der Submarke Cupra daherkommt. Als solcher ist er auch als Benzin-Plug-in-Hybrid zu haben – den das Sounddesignteam verdächtig nach Audis legendärem Fünfzylinder klingen lässt. Wer sagt, dass Vernunft nicht auch Spaß machen darf?

Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI Cupra 1.4 e-Hybrid Hubraum (cm³) 1968 1395 Leistung (kw/PS) 110/150 150/204 Drehmoment (Nm) 340 400 0-100 km/h (s) 9,2 7,7 Vmax (km/h) 217 220 WLTP-Verbr. (/100 km) 4,4 l 1,2 l + 14,9 kWh CO2 (g/km) 115 27 Preis 32.325 € 40.045 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 705 € 791 € bei 30.000 km/Jahr 985 € 1126 €

Skoda Octavia Combi

Der Skoda Octavia Combi setzt in der Kompaktklasse weiterhin die Maßstäbe in puncto Raumangebot. Mehr Platz auf allen Plätzen bietet keiner seiner Konkurrenten. Die Tschech:innen lassen sich die Qualitäten ihres Bestsellers inzwischen auch standesgemäß bezahlen. Als 1.5 e-TEC mit 150 PS und serienmäßigem DSG kostet der schicke Combi mindestens 38.470 Euro, der gleich starke Diesel mit Schaltgetriebe knackt gar die 40.000-Euro-Marke. Pluspunkte sammelt der Octavia dagegen mit seinen vergleichsweise niedrigen Unterhaltskosten. Zudem gibt er sich im Umgang unkompliziert und kreuzbrav. Die Bedienung orientiert sich am Standard des Volkswagen-Konzerns und gelingt auf Anhieb. Auch die Qualitätsanmutung erfüllt höhere Ansprüche, die Grundabstimmung ist komfortorientiert. Dazu tragen nicht zuletzt die kultivierten Antriebe für ein souveränes Fortkommen bei niedrigen Verbräuchen bei.

Skoda Octavia Combi 1.5 e-TEC DSG 2.0 TDI Hubraum (cm³) 1498 1968 Leistung (kw/PS) 110/150 110/150 Drehmoment (Nm) 250 360 0-100 km/h (s) 8,6 8,8 Vmax (km/h) 224 223 WLTP-Verbr. (l/100 km) 4,9 4,2 CO2 (g/km) 112 110 Preis 38.470 € 40.200 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 724 € 758 € bei 30.000 km/Jahr 981 € 1015 €

Volvo V60

Mit einem Gepäckraumvolumen von 519 bis 1431 Litern zählt der stylische Volvo V60 ganz sicher nicht zu den Raumwundern der Mittelklasse. Fahrende und Passagier:innen reisen dennoch sehr kommod, auch wegen des komfortablen Fahrwerks. In puncto Fahrdynamik kann der V60 nicht punkten. Die Schweden beschränkt die Höchstgeschwindigkeit zudem freiwillig auf lediglich 180 km/h.

Volvo V60 T6 AWD Recharge B4 Diesel Hubraum (cm³) 1969 1969 Leistung (kw/PS) 257/350 145/197 Drehmoment (Nm) 659 420 0-100 km/h (s) 5,4 8,1 Vmax (km/h) 180 180 WLTP-Verbr. (/100 km) 0,8 l + 17,3 kWh 5,6 l CO2 (g/km) 17 149 Preis 60.150 € 52.800 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 1065 € 1022 € bei 30.000 km/Jahr 1416 € 1338 €

VW Tiguan

Nicht nur in puncto Image und Anmutung ist der VW Tiguan seinem Konzernbruder Audi Q3 längst knapp auf den Fersen, sondern auch bei der Preisgestaltung. Gegenüber dem Ingolstädter bietet der Tiguan mehr Platz im Innenraum (Kofferraumvolumen: 615 bis 1655 Liter), und er ist auch als siebensitziger Allspace verfügbar. Zudem präsentiert sich der Volkswagen im konzerninternen Vergleich als etwas fahraktiver. Gleichzeitig überzeugt er beim Thema Fahrkomfort auf ganzer Linie.

VW Tiguan 1.5 TSI 35 TDI S tronic2.0 TDI Hubraum (cm³) 1498 1968 Leistung (kw/PS) 96/130 110/150 Drehmoment (Nm) 220 340 0-100 km/h (s) 10,9 9,4 Vmax (km/h) 195 201 WLTP-Verbr. (l/100 km) 6,3 5,1 CO2 (g/km) 142 133 Preis 34.995 € 40.250 € Kosten im Monat bei 15.000 km/Jahr 709 € 781 € bei 30.000 km/Jahr 949 € 1037 €

Von Christoph Zander