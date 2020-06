Die Mercedes S-Klasse debütiert im Herbst 2020. Ein Leak zeigt wohl schon vor der offiziellen Premiere das Serienmodell.​ Sieht so der Innenraum aus? Nun präsentieren die Schwaben den ersten offiziellen Teaser. Informationen zum Preis!

Die Weltpremiere der Mercedes S-Klasse (W223) ist für den Herbst 2020 vorgesehen, nun teasern die Schwaben ihr Flaggschiff erstmalig mit einem offiziellen Bild an. Allerdings kam der Premiere und dem Teaserbild Mitte Mai 2020 ein Leak zuvor, das sehr wahrscheinlich das Serienmodell der S-Klasse zeigt. Elegant soll der "W223" werden, repräsentativ, aber niemals protzig. Ein wenig Feinjustierung im Design war jedoch nötig. Speziell die Status-bewussten Chinesen verlangten in Kundenbefragungen mit ersten Designentwürfen nach einer repräsentativeren Front. So beeindruckt der Bug der neuen S-Klasse mit großen Leuchten und einem besonders üppigen, bis an die Glasabdeckungen reichenden Kühlergrill. Künftige S-Klasse-Insassen dürfen sich beim Innenraum auf ein Kokon-Erlebnis freuen. Hochwertige Lederqualitäten, beheizbare Oberflächen wie die Mittelarmlehne, das nochmals verfeinerte Energizing-Komfort-System, das Komfort-Features wie Sitzmassage, Klimatisierungsautomatik, Ambientebeleuchtung, verschiedene Licht- sowie Musikstimmungen und sogar die Beduftungsanlage in verschiedenen vorwählbaren Programmen miteinander vernetzt und beeinflusst, soll in der Mercedes S-Klasse (2020) um neue Funktionen erweitert werden. Mehr zum Thema: Erste Testfahrt mit dem Mercedes EQS

Elektroauto Mercedes EQS (2021): Preis & neue Fotos Elektrische S-Klasse als Erlkönig erwischt

Mercedes Vision EQS im Video:

Leak zeigt Innenraum der Mercedes S-Klasse (2020)

Ein kompletter Systemwechsel vollzieht sich im Innenraum der Mercedes S-Klasse (2020). Dort, wo bis dato vier kreisrunde Lüftungsdüsen das Zentrum der Mittelkonsole bilden, befindet sich nun ein bis zu 35 mal 40 Zentimeter großer, berührungsempfindlicher Monitor, der eine Fülle von Funktionen per Wisch- und Tippbedienung steuert. Das bekannte sogenannte Widescreen-Cockpit mit zwei unter einem gemeinsamen Deckglas befindlichen Monitoren schrumpft auf nur einen direkt hinter dem Lenkrad gut im Blickfeld platzierten Bildschirm. Wem die Wischerei auf kalten Glasflächen nicht liegt, der kann viele Funktionen über die intelligente Sprachsteuerung in Gang setzen, etwa die Suche nach einem freien Parkplatz oder die nach der angesagtesten Currywurstbude in der Nähe. Das können andere Modelle der Marke zwar auch, aber keines soll seine Fahrgäste so verwöhnen wie die flüsterleise S-Klasse, die sogar mit einer Valet-Parking-Funktion erhältlich sein wird. Darunter versteht man einen per Smartphone-App gesteuerten automatisierten Vorfahr- und Einparkservice. Das Auto verschwindet von allein im Parkhaus und kommt auf Kommando zurück. Das mit Bosch entwickelte System ist im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart bereits erprobt, behördlich zugelassen und wird mit der Generation W223 in Serie gehen. Wer diese Aufgabe lieber einem leibhaftigen Fahrer überlassen möchte, sollte eine der Langversionen wählen. Etwa den neuen Maybach, der sich stärker von der gemeinen S-Klasse unterscheiden soll. Als standesgemäße Motorisierung empfiehlt sich auch in Zukunft der 6,0-Liter-V12-Zylinder im S 650 4Matic. Während das neue Top-SUV Maybach GLS 600 von einem 558 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbobenziner bewegt wird, bleibt der "600er" in der Mercedes S-Klasse (2020) ein Zwölfender. Weil strengere Abgasvorschriften auch für die Beletage gelten, wird der Antrieb hybridisiert, um den Normverbrauch von aktuell 14,0 Litern zu drücken.

Neuheiten Mercedes-Maybach S-Klasse Facelift (2018): Preis & Motoren Maybach S-Klasse noch exklusiver

Das Flaggschiff der Schwaben soll wieder der Inbegriff des automobilen Luxus werden . Foto: Avarvarii

Die Motoren & der Preis der Mercedes S-Klasse (2020)