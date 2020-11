Auch Firmenwagen müssen versteuert werden. Wir erklären, wie 1-%-Regel bei privater Nutzung funktioniert und wie sich die Steuerlast senken lässt. Und: Auch der "geldwerte Vorteil" ist im Zusammenhang mit Steuern auf Dienstwagen ein Begriff der immer wieder genannt wird. Hier erfahren Sie, was das bedeutet.

Muss ein Firmenwagen versteuert werden?

Ja, einen Firmenwagen, der auch privat genutzt werden darf, müssen Nutzerinnen und Nutzer versteuern. Denn das Überlassen eines Firmenwagens bzw. Dienstwagens zur privaten Nutzung gilt im Finanzdeutsch als Sachzuwendung. Der "geldwerte Vorteil" den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so erhalten, ist wie das Einkommen zu versteuern. Um einen Firmenwagen nicht mit geldwertem Vorteil versteuern zu müssen, kann mit dem Arbeitgeber ein schriftliches Verbot für die private Nutzung vereinbart werden. Dann ist jedoch weiterhin die Strecke zur und von der Arbeit steuerpflichtig.

Firmenwagen versteuern: Was bedeutet "geldwerter Vorteil"?

Durch die Überlassung und die private Nutzung eines Firmenwagens kommen Mitarbeiter in den Genuss einer Leistung, die sich zwar nicht direkt aufs Einkommen niederschlägt, jedoch einen deutlichen Vorteil mit sich bringt: Die Kosten für die Anschaffung eines Fahrzeugs, die Beiträge zur Kfz-Steuer und oft auch die Versicherungsbeiträge entfallen, da sie vom Arbeitgeber gezahlt werden. Dabei spricht man von einem geldwerten Vorteil.

So wird die Steuerlast errechnet: Fahrtenbuch oder 1-%-Regel

Wer einen Firmenwagen auch privat nutzen darf, muss ihn steuerlich gelten machen. Das geht zum einen über die Führung eines Fahrtenbuchs oder die Anwendung der sogenannten 1-%-Regel, wobei sich der Großteil für die zweite Variante entscheidet. Ob die 1-%-Regel angewandt werden kann, ist jedoch von der tatsächlichen Nutzung des Firmenwagens abhängig und nur dann möglich, wenn der Dienstwagen zu mindestens 50 Prozent dienstlich genutzt wird. Ist dies der Fall, sind nach der 1-%-Regel pro Kalendermonat ein Prozent des Listen-Neupreises abzuführen. Das gilt auch, wenn das Auto geleast ist oder es sich um einen Gebrauchtwagen handelt. Und: Auf diesen Betrag sind auch Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeitrag zu entrichten. Nur bei nachgewiesener Fahruntüchtigkeit entfallen die Kosten für den betreffenden Zeitraum.

Firmenwagen versteuern: Rechenbeispiel zur 1-%-Regel

Einen Dienstwagen auch privat zu nutzen zu können ist einerseits praktisch, andererseits fallen für diesen geldwerten Vorteil Steuern an. Zumeist greift die pauschale 1-%-Regel, die sich auf den Listenpreis des genutzten Fahrzeugs bezieht. Das zu versteuernde Gehalt erhöht sich dabei pro Monat um ein Prozent des Fahrzeug-Listenpreises. Beispiel: Beträgt der Neupreis des genutzten Autos 35.000 Euro, müssen zusätzlich zum Gehalt 350 Euro versteuert werden. Darüber hinaus fallen 0,03 Prozent des Listenpreises pro Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Betrieb einer einfachen Fahrtstrecke an. Werden beispielsweise zehn Kilometer pro Hin- oder Rückweg gefahren, ergeben sich daraus weitere 105 zu versteuernde Euro pro Monat. Aufs Jahr gerechnet ergibt sich aus diesem Beispiel also ein zu versteuernder geldwerter Vorteil von 5460 Euro. Wer wenig fährt, kann durch das Führen eines Fahrtenbuches Geld sparen. Diese werden heutzutage hauptsächlich per App verwaltet. Via GPS-Tracking werden dabei Autostart und -stopp automatisch ermittelt und als Notiz mit Kalender- sowie Uhrzeit-Eintrag abgelegt. Die Fahrerinnen und Fahrer geben dann nur noch an, ob es sich um eine Dienst- oder eine Privatfahrt handelt.

Steuerlast beim geldwerten Vorteil von Firmenwagen reduzieren

Durch Entrichtung einer Monats- oder Kilometerpauschale

Durch eigene Betankung (Spritkosten)

Durch die Übernahme von Reparaturkosten