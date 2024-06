Mit dem Hyundai Santa Fe Facelift (2020) gönnen die Südkoreaner ihrem großen SUV eine umfassende Modellpflege. Das SUV erhält eine neue Plattform sowie einen Plug-in-Hybrid-Antrieb. Alle Informationen zu Preis und Anhängelast!

Das Hyundai Santa Fe Facelift (2020), dessen Preis bei mindestens 41.818 Euro (Stand: November 2020) liegt, erhält zahlreiche Neuerungen. Diese betreffen sowohl die Optik, die nun deutlich auffälliger ist, als auch die Motorenpalette und den Innenraum. Ein echter Blickfang ist der langgezogene Kühlergrill, der nur von den Tagfahrlichtern unterbrochen wird. Darüber sitzen die schmalen Hauptscheinwerfer, die noch einen Tick schärfer gezeichnet sind als ihre Vorgänger. Wer die Türen des SUV öffnet, wird bemerken, dass sowohl vorne als auch hinten die Platzverhältnisse gewachsen sind. Die Mittelkonsole kommt in Metalloptik und ist zwecks einer besseren Ergonomie höher angeordnet. Auf ihr sitzt ein größeres Display, zudem sind nun auch die Tachoanzeigen digitalisiert. Neben den klassischen Fahrmodi "Sport", "Comfort" und "Smart" fügt Hyundai im aufgefrischten SUV noch "Terrain", "Snow", "Mud" und "Sand" für optimalen Grip bei allen Verhältnissen hinzu. Die Connectivity im Hyundai Santa Fe Facelift (2020) funktioniert für Apple CarPlay und Android Auto kabellos. Navigationssystem und Fahrasssistenz sind verknüpft, sodass der Wagen die Geschwindigkeit nach den Navidaten anpasst. Zu den Fahrassistenten gehören Spurhalteassistent, Kameras und ein Rückfahrassistent, der automatisch abbremst, wenn das SUV einem Hindernis zu nahe kommt. Mehr zum Thema: Der Hyundai Kona und der Hyundai Tucson im Vergleichstest

Preis & Anhängelast des Hyundai Santa Fe Facelift (2020)