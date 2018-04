BMW ist eine Marke, die man auf dem ganzen Globus kennt und schätzt. 1916 noch als Hersteller von Flugzeugmotoren gegründet, schickten die Bayerischen Motoren Werke 1982 ihr erstes Auto in die Welt und sind seitdem aus dieser nicht mehr wegzudenken. Heute vereint der Konzern so namhafte Marken wie Rolls-Royce und Mini unter seinem Dach. Ohne Frage sind es aber immer noch die klassischen BMW-Reihen 3er und 5er, die das Gesicht der Marke prägen und daheim wie international gefragt sind. Der 7er bleibt bevorzugter Dienstwagen für Wirtschaftsbosse und Staatsmänner, während das SUV-Angebot mit X1, X3, X4, X5 und X6 gleich fünf Träger des Allradantriebs xDrive aufweisen kann.

BMW forciert alternative Antriebstechnologien

Auch technologisch gehören die Münchner zur Speerspitze der Industrie: ConnectedDrive, ActiveHybrid-Antriebe und der i3 – der markante Stromer-BMW – stehen für Innovation "Made in Bavaria". Darüber hinaus arbeitet man schon jetzt an einem Programm für Autonomes Fahren. So kann der neue 7er bereits selbstständig einparken. Einzigartig bleibt der 1er am anderen Ende des Größenspektrums. Die Kompaktlasse von BMW verfügt über einen Hinterradantrieb und ist mit zwei Millionen Zulassungen in zehn Jahren eines der stärksten Zugpferde des Konzerns. Unerlässlich für den bayerischen Autokonzern ist das pflegen seinen sportlichen Gene: Nahezu jede Modellreihe verfügt über eine Performance-Version mit dem "M" im Namen. Evergreen ist und bleibt der Kult-behaftete BMW M3 und sein zweitüriger Bruder M4. 2015 wurde mit dem M2 eine weitere Ikone wiederbelebt – er soll an den legendären 2002 turbo erinnern. Als ziemlich sicher gilt in Zukunft auch eine Modellreihe i5, mit der BMW den nächsten ambitionierten Schritt Richtung alternative Antriebstechnologien geht.