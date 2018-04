Sport Utility Vehicles, kurz SUV genannt, sind in Deutschland so beliebt wie nie. Mittlerweile hat nahezu jeder Autobauer mindestens ein Kompakt-SUV in seine Modellpalette aufgenommen. Und nicht nur Marken wie Audi, BMW und Mercedes oder Jeep zählen dazu, sondern auch Hersteller wie Dacia. Der kompakte Duster feierte im vergangenen Jahr als Billig-SUV sein Debüt. Weitere SUV im Vergleich.