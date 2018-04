Egal ob fabrikfrisch oder gebraucht – in der Kategorie Autokauf bietet AUTO ZEITUNG umfassende Informationen zu Ihrer nächsten Neuanschaffung. Aber auch wenn Sie einfach nur mal schnuppern wollen, werden Sie unter Autokauf fündig. Der Cabrio-Katalog widmet sich speziell Tests und Vergleichen zwischen allen Autos "oben ohne" und mit Hilfe des Neuwagen-Konfigurators können Sie sich bereits in wenigen Schritten ihren Traumwagen zusammenstellen, ganz gleich ob Kompakt-SUV, Mittelklasse-Limousine oder citytauglicher Kleinwagen. Suchen Sie gezielt nach den Modellen mit den besten Rabatt-Angebot und kaufen Sie anschließend ihr neues Auto bequem per Mausklick. Darüber hinaus finden sich bei Autokauf unsere Kaufberatungen mit zahlreichen Detail-Vergleichen aktueller Automodelle und Gebrauchtwagen. Von der Motorisierung bis hin zu Ausstattung und Preis werden hier alle wichtigen Bereiche vorgestellt und erläutert.