AUTO ZEITUNG Tuning versorgt Sie mit allen Neuheiten von Abt, Brabus, G-Power, Hamann, Mansory und vielen anderen Fahrzeugveredlern, sowie aktuellen Fahrberichten und Tests quer durch die Tuning-Szene. Da nahezu jeder Hersteller einen Supersportwagen in der Palette hat, finden sich unter Tuning auch exotische und hochmotorisierte Modelle wie Fords Mustang GT, der Bugatti Veyron und der Venom GT von Hennessey. In der Rubrik Powercar widmen wir uns genau diesen extremen Automobilen. Außerdem berichten wir von Tuner-Treffen und Tuning-Messen wie etwa dem GTI-Treffen am Wörthersee, der Tuning World Bodensee oder der SEMA in Las Vegas. Und wenn Sie noch tiefer in die Thematik eintauchen möchten, werden Sie in unserem Tuning-Lexikon fündig. Hier erklärt AUTO ZEITUNG von Auspuffanlage bis VW-Käfer-Tuning die wichtigsten Begriffe der Branche. Einfach, verständlich, auf den Punkt gebracht erfahren Sie hier, was man mit Chiptuning bewirken kann, wie ein Turbolader aufgebaut ist und was man unter der Tierferlegung eines Fahrzeugs zu verstehen hat.