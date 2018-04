Opel gibt Vollgas. Unter dem Motto "7 in 17" drängen die Rüsselsheimer ihre Wettbewerber zur Seite und warten mit einer Modelloffensive auf, bei der sie vor allem das stark gefragte SUV Segment ins Auge fassen. Zum Opel Mokka X gesellen sich nämlich das neue City-SUV Crossland X sowie der große Grandland X, der sich noch über dem Mokka ansiedelt. Auch der Opel Insignia wird in diesem Zuge in die nächste Generation geschickt und rückt den Premium-Konkurrenten mit einem hohen Ausstattungsniveau auf die Pelle. Frei nach dem neuen Leitsatz "Die Zukunft gehört allen", hat es Opel sich nämlich auf die Fahnen geschrieben Technologie jedem zugänglich zu machen. Das unterstreicht auch der Opel Ampera-e, der mit seinen 520 Kilometern Reichweite (NEFZ) das Elektroauto endlich alltagstauglich machen will.

Mit "7 in 17" will Opel ganz nach vorne

Aber nicht nur die Modellpalette befindet sich bei Opel im Umbruch: So lösen Opel und die bisherige Muttergesellschaft GM ihre Verbindung auf und der Rüsselsheimer Autobauer rückt unter das Dach des französischen Unternehmens PSA. Hier will der Konzern seine Geschichte fortsetzen, die 1826 begann. Als "Opel Automobile GmbH" wird das Geschäft von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall trotz des Zusammenschlusses weiter eigenverantwortlich von der französischen Dachgesellschaft geführt.