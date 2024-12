Neuer 48-V-Mildhybrid für den 308

Zeitgleich mit dem Peugeot e-308 geht 2023 auch die vollelektrische Kombivariante namens Peugeot e-308 SW an den Start. Die Verbrenner gibt es bereits seit 2021 (308) beziehungsweise als Kombi (308 SW) seit 2022. Das ist der Preis, der Innenraum und die Reichweite des Elektro-308.

Preis: Peugeot 308 (2021) ab 28.950 Euro

Der Peugeot 308 ist zu einem Einstiegspreis ab 28.950 Euro in der Basisausstattung Active Pack mit Benzinmotor bestellbar. Die Kombi-Variante SW gibt es ab 29.950 Euro. Die rein elektrische Variante e-308 startet bei der Ausstattungsvariante Allure zu einem Preis ab 44.765 Euro, der Kombi SW kostet mindestens 45.765 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2023).

Der Peugeot e-308 SW (2023) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: 308 mit Verbrennern, Mild- & Plug-in-Hybriden

Seit 2023 fährt der Kompakte als e-308 auch rein elektrisch. Der Elektromotor des Stromers hat eine Leistung von 115 kW (156 PS) und ein maximales Drehmoment von 270 Nm. Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt über eine Netto-Kapazität von 51 kWh und soll an einer Schnellladestation in weniger als 25 min von 20 auf 80 Prozent aufgeladen sein. Vollständig geladen soll der Peugeot e-308 (2023) nach WLTP-Protokoll eine Reichweite von über 412 km erzielen.

Die Verbrennerpalette des Peugeot 308 (2021) umfasst zwei Plug-in-Hybride. Die beiden PHEV unterscheiden sich in der Leistung des Benzinmotors (150 PS/110 kW oder 180 PS/132 kW), der mit einem 81 kW starken E-Motor, einem 12,4 kWh fassenden Akku und einer Achtstufen-Automatik kombiniert wird. Die Systemleistungen liegen bei 225 PS (165 kW) respektive 180 PS (132 kW). Beide sollen annähernd 60 km (nach WLTP) rein elektrisch zurücklegen können. Serienmäßig können die 308 PHEV mit 3,7 und gegen Aufpreis mit 7,4 kW laden – jeweils einphasig.

Neu ist seit Herbst 2023 ein Mildhybrid im Motorenaufgebot: Dieser besteht aus einem 1,2-l-Benziner mit 136 PS (100 kW), der an ein neues elektrifiziertes Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (e-DSC) gekoppelt ist. Die 48-V-Batterie lädt sich während der Fahrt auf und soll durch rein elektrisches Fahren bei niedriger Geschwindigkeit wie Anfahren und Manövrieren den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent senken.

Ein Turbo-Dreizylinder-Benziner mit 1,2 l Hubraum und 131 PS (96 kW) sowie ein 131 PS (96 kW) starker 1,5-l-Vierzylinder-Diesel runden das Motorenangebot ab. Die Benzin-Variante mit 110 PS (81 kW) hat Peugeot mittlerweile aus dem Konfigurator gestrichen. Der Benziner ist optional, der Diesel serienmäßig mit einer Achtstufen-Automatik ausgerüstet.

Die Ausstattungslinien des Peugeot 308 (2021) staffeln sich nach altbekanntem Muster: Active Pack bildet den Einstieg, ab Allure ist auch die Elektro-Variante oder der Plug-in-Hybrid wählbar, GT und GT Pack (ehemals GT Line) sind die sportlichen Topmodelle. Der 308 SW ist ausschließlich als Plug-in-Hybrid in der GT-Version bestellbar.

Exterieur: Kaum Unterschiede bei 308 und e-308

Mit dem Generationswechsel fällt der wuchtigere Kühlergrill des Peugeot 308 (2021) mit dem neuen Logo und die tief in den Stoßfänger schneidenden Tagfahrlichter besonders ins Auge. Die flachen Scheinwerfer leuchten in LED-Technik, gegen Aufpreis auch mit Matrix-LED-Funktion. Klare Kanten verleihen dem Kompakten ein prägnantes Gesicht, während die Lufteinlässe vor den Rädern dessen Muskeln betonen. Auch das Heckdesign präsentiert das neue Selbstbewusstsein der Marke. Die LED-Rückleuchten behalten ihre Krallen-Optik, wenngleich deutlich dynamischer in Szene gesetzt als bislang. Ein schwarzer Streifen verbindet die Leuchten, betont die Breite und schlägt eine Brücke zu 208 und 508.

Wie auf den Bildern zu erkennen ist, unterscheidet sich das Design des Peugeot e-308 (2023) mit kantiger Formsprache und großem Kühlergrill nicht von dem der Verbrennermodelle, das gilt auch für den SW. Einzig die 18-Zoll-Aluminiumfelgen, die besonders aerodynamisch sein sollen, sind dem E-Auto vorbehalten. Im Sinne der Effizienz und der bestmöglichen Reichweite überarbeitete Peugeot Front und Unterboden für eine bessere Aerodynamik und reduzierte das Gewicht der bereits vorhandenen EMP2-Plattform, auf der das Elektroauto basiert. Außerdem wird der Peugeot e-308 (2023) mit Reifen der Effizienzklasse A ausgeliefert.

Interieur: Cockpit in allen Versionen baugleich

Auch der Innenraum des 308 wird ordentlich modernisiert. Je nach Ausstattung erstrahlt das digitale "i-Cockpit" in 3D-Optik. Über dem Lenkrad erblickt man digitale Instrumenten. Das Infotainmentsystem wird über einen zehn Zoll großen Touchscreen gesteuert, der Updates over-the-air empfängt. Direkt darunter befindet sich eine Leiste mit konfigurierbaren Touchflächen. Apple CarPlay und Android Auto funktionieren kabellos, das Smartphone lässt sich per Induktionsfläche oder über die zwei USB-C-Anschlüsse laden. Abgerundet wird das moderne Infotainment-Paket mit einer natürlichen Sprachsteuerung. Der Kofferraum fasst 412 bis 1323 l.

Sitzprobe: Spürbar mehr Luft im Peugeot 308 (2021)

Bei der ersten Sitzprobe im Peugeot 308 (2021) GT nehmen wir auf bequemen AGR-Sitzen (Aktion Gesunder Rücken) aus einem Textil-Leder-Mix mit Kontrastziernähten Platz. Und Platz ist auch schon das Stichwort: Der Kompakte nutzt den um 55 mm gewachsenen Radstand gut aus. Vor allem in der zweiten Reihe haben die Knie spürbar mehr Luft. Auf dem Fahrersitz blicken wir über das kleine Multifunktionslenkrad auf das digitale Kombiinstrument. In der GT-Variante in 3D ausgeführt, informiert mit einer Vielzahl von Informationen, die per Druck auf den linken Hebel hinter dem Lenkrad ihre Ansicht wechseln.

Das Design der animierten Rundinstrumente gefällt, doch bedarf es einen Moment, um die Übersicht zu erlangen. Praktisch ist die freie Belegung der Anzeigen mit gewünschten Inhalten. Die nächste Generation des i-Cockpit überzeugt vor allem auch durch den reaktionsschnellen Touchscreen. Die Bedienung ist intuitiv. Wer sich doch einmal im Untermenü verläuft, kann mit der Home-Taste – die einzige der sechs digitalen Klaviertasten, die nicht frei belegbar ist – jederzeit zurück auf Anfang gehen. Unter dem Bildschirm ermöglicht der Peugeot 308 (2021) über echte Tasten eine Schnellauswahl der gängigsten Funktionen.

Assistenzsysteme & Crashtest-Ergebnis

Die Kundschaft kann sich über eine Smartphone-App, die Funktionen wie die Vorbereitung von ferngesteuertem Laden bietet, mit dem Auto verbinden. In Sachen Sicherheit wartet der Franzose unter anderem mit einem adaptiven Geschwindigkeitsregler samt Stop-and-Go-Funktion und einem Totwinkelassistent mit 75 m Reichweite auf. Erstmals wird der Peugeot 308 (2021) mit einer beheizbaren Frontscheibe und einer Lenkrad-Heizung ausgerüstet.

Der Peugeot 308 (2021) erzielte im Euro NCAP-Crashtest nur vier von fünf möglichen Sternen. In den Disziplinen Erwachsenen- und Kinderinsassenschutz erhielt der 308 die noch passable Wertung 76 und 84 Prozent. Bei den Assistenzsystemen weiß der kompakte Franzose mit 65 Prozent nur mäßig zu überzeugen und auch der Fußgängerschutz ist mit 68 Prozent verbesserungswürdig. Bemängelt haben die Tester:innen den Aufprallschutz seitlich an der Motorhaube.

Kombi: Der Peugeot 308 SW und e-308 SW

Neben einem schnittigeren Design gibt es mit dem Kombi Peugeot 308 SW und dem Elektro-Kombi e-308 SW vor allem mehr Platz: Da Radstand und Länge um jeweils sechs Zentimeter zulegen und sich der SW damit auf ein Maß von 4,64 m streckt, zeigt sich der Franzose mit einem stattlichen Kofferraumvolumen für den Alltag gewappnet: 21 cm länger als das Schrägheck schluckt er bei voller Bestuhlung 608 l und steckt damit knapp 200 l mehr weg als der Fünftürer. Die niedrige Ladekante sowie die neue Option auf eine elektrische Heckklappe sollen es leichter machen, diese Kapazitäten auch auszuschöpfen. Auch die Erweiterung soll neuerdings leichter vonstattengehen: Die dreigeteilte Rückbank kann vom Heck des Peugeot 308 SW (2022) entriegelt werden und macht mit einem Fingertipp Platz für dann bis zu 1634 l.

Fahreindruck: 308 SW gefällt mit Fahrkomfort

Der neue Peugeot 308 SW (2022) gefällt auf der ersten Testfahrt durch seinen Fahrkomfort, die vielen Assistenten und das komplett neue Infotainment. Einige Besonderheiten, wie etwas das ungewöhnliche Cockpit-Layout bleiben aber Geschmackssache.

Unspektakulär, dafür alltagstauglich, solide und, nach heutigen Maßstäben noch halbwegs bezahlbar – in dieser Hinsicht liefert Peugeot mit dem e-308 SW (2023) tatsächlich ein spannendes Familienauto. Zur Nachahmung durchaus empfohlen.

Von Marcel Kühler & Elmar Siepen

Peugeot 308 als Gebrauchtwagen kaufen

Der Peugeot 308 wird gern als Golf von Frankreich bezeichnet, auch weil er zu den Verkaufsschlagern im Stellantis-Konzern gehört. Mit dem Start der dritten 308-Generation Ende 2021 wird dessen Vorgänger für den Gebrauchtwagen-Kauf besonders interessant. Denn beim 308 der zweiten Generation wurden schon vor dem Facelift 2017 viele Fehler und Defektanfälligkeiten behoben, was sich auch in der Prüferfahrung der GTÜ niederschlägt (siehe Bildergalerie). Der 308 zählt vor allem im Fond nicht zu den Allergrößten seiner Klasse, aber bereits der Fünftürer hat ein großes Gepäckabteil (420 bis 1228 l), das vom Kombi 308 SW mit 610 bis 1660 l noch überboten wird.

Besonders die späteren Baujahre der zweiten Generation haben – je nach Ausstattungslinie – schon einige Fahrerassistenten an Bord, etwa zur automatischen Spurhaltung und Abstandsregelung. Sänftenartiger Komfort ist nicht unbedingt die Sache des Peugeot 308, schon gar nicht in den sportlichen GT und GTi-Varianten (bis zu 272 PS/200 kW). Agilität, spontanes Einlenkverhalten sowie das gewöhnungsbedürftige i-Cockpit mit tief positioniertem, kleinem Lenkrad zeichnen alle 308-Typen aus. Gute Wahl beim Gebrauchtwagen-Kauf: die kräftigen, sparsamen 1,2-l-Turbo-Dreizylinder (PureTech) mit 100 oder 130 PS (73 oder 95 kW) – aus 2019 ab etwa 12.500 Euro im Gebrauchtwagenhandel (Stand: Herbst 2022).