Alte Autos sind nicht nur ein (im Optimalfall rollendes) Stück Zeitgeschichte, sondern auch ein Faszinosum der Nostalgie. Aber so schön Oldies anzusehen und zu fahren sind, so viel Arbeit steckt auch in ihrem Erhalt. Denn je älter der Oldtimer ist, desto öfters können Probleme auftreten. Darum ist sowohl beim Kauf als auch bei der Pflege viel zu beachten. In unserem Klassiker-Ratgeber finden Sie alle wichtigen Informationen sowie viele Tipps und Tricks rund um Youngtimer und Oldtimer: Angefangen damit, wie man das H-Kennzeichen beantragt über die Frage, welches Motoröl das beste für Ihren Wagen ist, und wie man sein Schätzchen richtig ein- und ausmottet.

