Der Motorsport steht seit Einführung der Formel E im Jahr 2014 vor einem generellen Wandel. Namhafte Markenhersteller wie beispielsweise Audi, BMW, Mercedes und Porsche engagieren sich verstärkt in der noch jungen Formel E und opfern dafür ihre Teilnahme in klassischen Rennserien. Gleichzeitig kämpfen die DTM, die Formel 1 und beispielsweise die LMP1 um Akteure und Zuschauer. Diskussionen in der breiten Masse, die die Attraktivität von Motorsport-Serien infrage stellen, sind allgegenwärtig. Der von Volkswagen ins Rollen gebrachte Stein "Diesel-Skandal", hat sich auf viele Hersteller ausgedehnt und auch die Politik ist vollends auf das Thema Elektroantriebe geschwenkt. Motorsport: Die Formel E wird immer stärker Und obwohl der Motorsport für Diskussionen sorgt, wollen wir die Informationen bereithalten, die für Fans des Rennsports nach wie vor eine hohe Relevanz besitzen.