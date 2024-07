Das Angebot an Autozubehör ist schier riesig. Qualitativ und preislich weisen die Produkte rund ums Auto teils erhebliche Unterschiede auf. Welches Produkt gut, nützlich und sein Geld wert ist, das findet die AUTO ZEITUNG in regelmäßigen Zubehörtests heraus. Dabei vergleichen wir diverse Anbieter, deren Leistung und Preise nach festgelegten Kategorien und machen die Ergebnisse anhand eines 100-Punkte-Schemas transparent. So können Sie anhand der eigenen Präferenzen auch den ganz persönlichen Produkttest-Sieger küren!

