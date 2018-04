Ab November 2017 möchte Jaguar mit der gänzlich neuen Baureihe E-Pace in der Klasse der Kompakt-SUV mitmischen, bei der Konzernbruder Evoque bereits große Erfolge feiern konnte. Beim Design wird der E-Pace ein kleiner Bruder des ebenfalls erst jungen F-Pace, erhält also schlitzartige Scheinwerfer und ebenso schmale Rückleuchten. Bei der Größe orientiert sich der E-Pace am Discovery Sport, auf dessen Plattform er auch aufbaut. Der Jaguar E-Pace erhält sowohl bei den Benzin- als auch bei den Diesel-Aggregaten Zweiliter-Vierzylinder.