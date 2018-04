Sie wollen ein neues Auto kaufen, wissen aber nicht welches oder mit welcher Ausstattung? Kein Problem. Die Kaufberatung stellt Ihnen alle Modelle einer Baureihe vor und gibt einen Überblick, welches Auto zu wem passt und wie groß die Konfigurationsmöglichkeiten bei den Autos sind. Egal ob Audi A1, Opel Astra, BMW 5er oder VW Passat – hier zeigt sich, welches Auto für welche Bedürfnisse geeignet ist. Dabei nehmen wir sowohl Neuheiten und Gebrauchtwagen als auch Old- und Youngtimer unter die Lupe und verraten, worauf beim Kauf der jeweiligen Modelle zu achten ist oder wovon man lieber die Finger lässt. So bekommt man einen umfassenden Eindruck zu den jeweiligen Modellen und kann schnell beurteilen, ob sich ein Kauf lohnt. Wenn Sie schon konkret nach einem Fahrzeug suchen, werden Sie bestimmt in über einer halben Million Fahrzeugen bei unserem Partner gebrauchtwagen.de fündig.