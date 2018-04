Stauprognose: Aktuelle Verkehrslage am Wochenende

Die Stauprognose für das kommende Wochenende, 20. bis 22. April 2018, kündigt eine deutlich entspannte Verkehrssituation an.

Die Stauprognose für das kommende Wochenende, 20. bis 22. April 2018, fällt nach zuletzt staureichen Wochen wieder deutlich entspannter aus. Das ist die aktuelle Verkehrslage!

Laut der Stauprognose für das kommende Wochenende, 20. bis 22. April 2018, beruhigt sich die Lage auf den deutschen Autobahnen allmählich wieder. Meist störungsfrei dürften die Autofahrer auf den Autobahnen am kommenden Wochenende ans Ziel kommen. Die Staugefahr schätzen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC als gering ein. Trotzdem kann es durch die gestiegene Anzahl an Baustellen zu Verzögerungen auf manchen Strecken im Land kommen. Keine Ausnahme bilden dabei die Autobahnen rund um Ballungsgebiete am Freitag. Hier wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aufgrund von Berufspendlern erwartet.

A 1 Hamburg - Lübeck und Bremen - Osnabrück - Münster - Dortmund - Köln; beide Richtungen und Koblenz - Trier

A 3 Würzburg - Frankfurt/Main und Köln - Oberhausen - Arnheim; Oberhausen - Arnheim; zwischen Oberhausen und Dinslaken-Süd Vollsperrung in Fahrtrichtung Arnheim vom 20. April (23.00 Uhr bis 23. April (5.00 Uhr); zwischen Emmerich und Elten Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen vom 20. April (22.00 Uhr) bis 23. April (5.00 Uhr)

A 4 Chemnitz - Dresden

A 5 Darmstadt - Frankfurt/Main

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Memmingen - Würzburg - Kassel und Hannover - Hamburg - Flensburg; jeweils beide Richtungen; Hamburg - Flensburg; zwischen Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen vom 21. April (21.00 Uhr) bis 22. April (9.00 Uhr).

A 8 Luxemburg - Saarlouis und Stuttgart - Ulm - München - Salzburg A 9 Berlin - Halle/Leipzig; beide Richtungen und Leipzig - Nürnberg

A 10 Berliner Ring

A 12 Berliner Ring - Frankfurt/Oder

A 20 Rostock - Stettin

A 24 Pritzwalk - Berliner Ring

A 31 Emden - Leer - Lingen/Ems - Gronau - Bottrop

A 39 Hamburg - Lüneburg

A 40 Duisburg - Essen - Dortmund

A 45 Dortmund - Hagen - Gießen; beide Richtungen

A 46 Heinsberg - Düsseldorf - Wuppertal; Hagen - Hemer; zwischen Hagen und Hagen-Hohenlimburg Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen vom 21. April (18.00 Uhr) bis 22. April (10.00 Uhr)

A 61 Koblenz - Mönchengladbach

A 62 Nonnweiler - Landstuhl; zwischen Nonnweiler und Nohfelden-Türkismühle Vollsperrungen in beiden Fahrtrichtungen bis 20. April (16.00 Uhr)

A 93 Weiden - Regensburg; zwischen Regensburg-West und Regensburg-Prüfening Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen vom 21. April (22.00 Uhr) bis 22. April (6.00 Uhr)

A 96 Lindau - München

A 99 Autobahnring München

Für die Schweiz und Österreich erwarten die Verkehrsclubs ebenfalls einen weitgehend ruhigen Verkehrsfluss. In einigen Kantonen der Schweiz starten oder enden die Frühjahrsferien, was laut ACE aber nur vereinzelt für Behinderungen sorgen dürfte. Die Lage auf den Transitrouten dürfte sich auch entspannt zeigen.

Verkehrslage 2018: Weitere Staus durch Tunnel-Wartungsarbeiten

Autofahrer müssen laut ADAC zusätzlich an vielen Tunneln mit verlängerten Wartezeiten, Staus und stockendem Verkehr rechnen. Grund dafür sind Wartungsarbeiten, wodurch viele Tunnel gesperrt oder nur teilweise befahrbar sind. Gerade zu Hochzeiten des Verkehrs, wie zum Beispiel am Wochenende, kann dies Autofaher viel Zeit kosten. Dies betrifft vor allem Tunnel in Deutschland und den Alpenländern, daher sollten Reisende ihre Routen entweder umplanen, oder mehr Zeit einplanen, empfiehlt der ADAC. Wo genau es zu Wartungsarbeiten kommen wird, zeigt unsere Übersicht:

A 7 Ulm - Füssen/Reutte der Grenztunnel Füssen

A 8 Luxemburg - Saarlouis der Tunnel Pellinger Berg

A 2 (Österreich) Luzern - Chiasso in der Schweiz der Gotthardtunnel

A 2 (Österreich) bei Klagenfurt die Tunnel Lendorf, Falkenberg und Ehrentalerberg

A 10 (Österreich) die Tunnelgruppe Werfen, der Ofenauer und Hiefler Tunnel sowie der Reit- und Oswaldibergtunnel

A 6 (Frankreich) bei Lyon der Tunnel de Fourviere am zweiten Oktober-Wochenende

Richtiges Verhalten im Stau

Staus sind lästig, bei längeren Fahrten aber kaum zu vermeiden. Deshalb sollten Autofahrer immer mit stockendem oder gar stehendem Verkehr rechnen, entsprechend mehr Zeit einkalkulieren und für den Fall einer Vollsperrung ausreichend Getränke oder Essen an Bord haben. Ist das Auto für den Urlaub vollgepackt, sollten zudem Warnweste und -dreieck griffbereit liegen und nicht erst aus den Untiefen des Kofferraums herausgeholt werden müssen. Weitere Tipps zum richtigen Verhalten im Stau!

Wann muss die Rettungsgasse gebildet werden?

Bei einem (drohenden) Stau muss die Rettungsgasse sofort gebildet werden – und nicht erst dann, wenn ein Einsatzwagen in Sicht- oder Hörweite ist. Fehlverhalten kann dabei wertvolle Zeit und Menschenleben kosten. Die Regeln für eine Rettungsgasse sind denkbar einfach: Bei einer zweispurigen Autobahn ist sie zwischen der linken und der rechten Spur zu bilden. Bei drei oder mehr Spuren verläuft sie zwischen der äußerst linken Spur und dem Fahrstreifen rechts daneben. Wer keine Rettungsgasse bildet, muss mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro rechnen.

Darf im Stau rechts überholt werden?

Tatsächlich darf im Stau oder stockendem Verkehr auch auf der Autobahn rechts überholt werden. Allerdings gibt es dafür zwei Voraussetzungen: Der Verkehr auf der linken Spur muss entweder stehen oder aber darf maximal 60 km/h fahren. Bei stehenden Autos darf der Verkehr auf der rechten Spur mit maximal 20 km/h vorbei fahren. Rollt die linke Spur, darf der Autofahrer auf der rechten Spur mit maximal 20 km/h Differenzgeschwindigkeit überholen. Allerhöchstens sind 80 km/h erlaubt! Wer schneller fährt, riskiert ein Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt.

Den Standstreifen bis zur nächsten Ausfahrt nutzen?

Der Standstreifen ist ausschließlich für Pannenfahrzeuge gedacht. Wer den Standstreifen nutzt, um einen Stau bis zur nächsten Ausfahrt zu umfahren, riskiert demzufolge eine Strafe in Höhe von 75 Euro und einem Punkt in Flensburg. Ausnahmen von der Regel sind übrigens durch grüne Pfeile (meist über der Spur) oder entsprechende Schilder am Straßenrand gekennzeichnet.

Darf im Stau gewendet werden?

Nein! Auf der Autobahn ist wenden oder rückwärts fahren strengstens verboten, außer die Polizei fordert die Autofahrer dazu auf und leitet den Verkehr von der Autobahn ab. Bei eigenmächtigen Aktionen drohen empfindliche Straßen von bis zu 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Spur gesperrt: Wie verhält man sich richtig?

Ist ein Fahrstreifen blockiert, gilt das Reißverschlussverfahren. Heißt: Autofahrer sollen bis zum Hindernis vorfahren und sich dann in der anderen Spur einfädeln. Wer dabei Lücken absichtlich verschließt, muss mit 20 Euro Strafe rechnen.

Dürfen sich Motorradfahrer durchschlängeln?

Nein, das dürfen sie nicht. Wenn sich Motorradfahrer im Stau dennoch zwischen Wagenreihen durchschlängeln, riskieren sie ein Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg. Es ist ihnen aber erlaubt, bei ausreichend Seitenabstand links zu überholen.

Dürfen Autofahrer im Stau aussteigen?

Die klare Antwort lautet: nein! Das Aussteigen ist nach der Straßenverkehrsordnung § 18 Absatz 9 Satz 1 eindeutig untersagt. Die einzige Ausnahme bildet die Sicherung einer Unfallstelle. Das Verbot gilt natürlich auch bei längeren Staus oder Vollsperrungen, selbst wenn wenn die Polizei in solchen Fällen gerne mal ein Auge zudrückt. Wer in diesem Falle trotzdem aussteigen möchte, sollte unbedingt nahe am Auto bleiben und idealerweise eine Rettungsweste tragen.

Ist im Stau Telefonieren am Steuer erlaubt?

Telefonieren, das besagt die Straßenverkehrsordnung ganz klar, ist nur erlaubt, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Diese Regelung gilt auch für den Stau. Sollte der Motor also noch laufen, muss eine Freisprechanlage aktiv sein. Andernfalls droht eine Strafe von 60 Euro und einem Punkt.