Preis: Ford Kuga Facelift (2024) ab 40.000 Euro

Neben den wiedergekehrten Explorer und Capri setzt Ford auch weiterhin auf den Ford Kuga. Das 2024 eingeführte Facelift der dritten Generation brachte eine Reihe an Verbesserungen zum Vorgänger mit sich, die sich insbesondere auf die technische Ausstattung konzentrieren. Motorseitig halten sich die Anpassungen in Grenzen, doch fielen die Dieselvarianten weg. Der Preis startet in der Basisversion bei 39.950 Euro, den Vollhybrid gibt es ab 43.850 Euro und den Plug-in-Hybrid ab 46.850 Euro (reguläre Preise, Stand: Mai 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Ford Explorer Elektro im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Nur noch (Plug-in-)Hybride & Benziner im Programm

Mit dem Ford Kuga Facelift (2024) fielen die Dieselvarianten aus dem Programm. Seitdem stehen drei Antriebe zur Verfügung. Der 1,5-l-Benziner leistet 150 PS (110 kW) und bildet den Einstieg. Ergänzt wird er von einem Vollhybrid mit 180 PS (132 kW), der eine Systemreichweite von bis zu 900 km (WLTP) gewähren soll und wahlweise mit Front- oder Allradantrieb ausgerüstet werden kann. Ausschließlich mit Vorderradantrieb kommt die stärkste Variante des SUV als Plug-in-Hybrid mit 243 PS (179 kW) Systemleistung daher. Beide Hybridversionen warten mit einer Anhängelast von 2,1 t auf.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Selbstbewusster Auftritt

Das Ford Kuga Facelift (2024) zeigt sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich selbstbewusster. Markante Details an der Front wie der neu gestaltete Kühlergrill und die neu gezeichneten Lufteinlässe lassen das SUV präsenter wirken. Ein LED-Lichtband verbindet die beiden Scheinwerfer miteinander. Weiterhin stehen die Ausstattungslinien Titanium, ST-Line und Vignale zur Verfügung, die zusätzlich um die X-Option (Offroad-Look) ergänzt werden können, die sich auch im Innenraum zu erkennen gibt.

Interieur: Systemupgrade fürs Infotainment

Foto: Ford

Das Interieur des Ford Kuga Facelift (2024) scheint sich auf den ersten Blick nicht sonderlich von dem des Vorgängers zu unterscheiden. Ford betont, den Fokus auf eine verbesserte Konnektivität gelegt zu haben. So verfügen die Systeme etwa eine doppelt so hohe Rechengeschwindigkeit. Der Touchscreen ist jetzt standardmäßig 13,2 Zoll groß. Der Ford Kuga besitzt über ein eigenes 5G-Modem für eine schnelle Internetverbindung. Die Sprachassistentin von Amazon wird von einer künstlichen Intelligenz unterstützt. Mit der besagten X-Ausstattung halten im Innenraum neue, 18-fach verstellbare Sitze Einzug. Unabhängig von Ausstattung oder Antriebsvariante beläuft sich das Kofferraumvolumen des Ford Kuga auf 412 bis 1534 l.

Nützliches Zubehör rund um den Plug-in-Hybrid:

Assistenzsysteme: Ford präsentiert breite Auswahl

Für das Ford Kuga Facelift (2024) stellt der Hersteller eine breite Palette an Assistenzsystemen bereit. Zudem wurden viele davon verbessert. So ist der Geschwindigkeitsregler laut Ford in der Lage, das Tempo vor Kurven oder Abzweigungen selbstständig anzupassen. Der Kreuzungsassistent wurde in seinen Funktionen erweitert und erkennt nun Motorräder, Fahrräder und Fußgänger:innen. Insgesamt stellt Ford 31 Assistenten und elektronische Hilfen bereit.

Fahreindruck: Das Facelift hat dem Kuga gut getan

Das Facelift ist dem Ford Kuga gut bekommen. Er beeindruckt mit einem zeitgemäß sparsamen Hybridantrieb, der höchsten gebremsten Anhängelast und einer erfreulich kompletten Multimedia-Ausstattung. Bei seinen Komfort- und Fahrdynamik-Eigenschaften zeigt er sich dagegen zurückhaltend.

Von Elmar Siepen