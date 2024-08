Smarte Helfer gegen Knöllchen

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Von Autofahrenden für Autofahrer:innen: Unsere Helfer des Monats August sind elektronische Parkscheiben. Die AUTO ZEITUNG hat drei interessante Produkttipps!

Mit zahlreichen Einzel-, Dauer- und Vergleichstests sammeln unsere versierten und erfahrenen Redakteur:innen nicht nur Fahreindrücke der neuesten Autos, sondern auch zahlreiche Kilometer auf den Straßen dieser Welt. Mit diesem umfangreichen Erfahrungsschatz weiß das AUTO ZEITUNG-Team daher genau, welche Fallstricke im Autofahreralltag lauern können: von zugefrorenen Scheiben im Winter über die fehlende oder schlechte Ausrüstung beim Reifenwechsel bis hin zum unorganisierten Kleinkram in den Ablagen der Mittelkonsole. Deshalb machen wir nicht nur wertvolle Produkttests mit wichtigen Erkenntnissen, sondern geben in der Rubrik "Unser Helfer des Monats" wertvolle Tipps, welches Zubehör wirklich nützlich ist.

AUTO ZEITUNG-Tipp: Helfer des Monats August sind elektronische Parkscheiben

Die Needit Park Lite Solar kostet etwas mehr als der Durchschnitt der anderen elektronischen Parkscheiben, überzeugt aber in verschiedenen Punkten. Sie ist schnell installiert und erleichtert die Bedienung mit einem zweiten Display auf der Rückseite. Der Funktionsumfang ist fast komplett. Eigentlich fehlt nur eine Datenschutzfunktion, welche die Ankunftszeit auf Wunsch verschweigt. Dank der integrierten Solarzelle, die die Batterie entlastet.



Der Parkwächter Vo gefällt mit seiner guten Ausstattung und einer besonders intuitiven Bedienung. Sogar die Datenschutzfunktion ist mit an Bord. Die Montage ist denkbar einfach: Ein separater Plastikrahmen muss an die Windschutzscheibe geklebt werden. Die eigentliche Parkscheibe hält sich dann daran mit Magneten fest, lässt sich entsprechend leicht an- und abmontieren. Der Parkwächter Vo ist relativ groß, aber dadurch gelingt die Bedienung leicht.



Deutlich kleiner, aber dank seines zweiten Displays immer noch sehr gut bedienbar ist der DNT ParkScreen. Allerdings lässt sich die Ankunftszeit manuell nicht einstellen. Zudem gestaltet sich der Batteriewechsel schwierig.