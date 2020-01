Hier gibt es für euch die neuesten Autos im exklusiven Video-Fahrbericht der AUTO ZEITUNG. Erlebt brandheiße Neuheiten erstmals dynamisch in Aktion vor spannenden Kulissen. In unseren Fahrberichten nehmen sich die Redakteure rund um die Welt die wichtigsten Fahrzeugmodelle vor. Bei den Testfahrten auf meist spektakulären Straßen werden die Autos von unseren Testern professionell bewertet und eingeordnet. Dabei greifen sie auf den Erfahrungsschatz des Premium-Testmagazins zurück, das 2019 sein 50. Jubiläum feierte. Heute testen und messen die Redakteure der AUTO ZEITUNG über 500 Fahrzeuge im Jahr. In den Video-Fahrberichten nehmen unsere Tester etwa die Karosserie genau in den Blick: Hält die Bedienung was sie verspricht, wie fällt das Raumangebot aus? Was kann die Multimedia-Einheit, wie kompliziert ist die Smartphone-Kopplung und funktionieren die zahlreichen Assistenz-Systeme? Auch Motor und Getriebe werden in den Filmen einem kompakten Praxis-Check unterzogen. Auf den ersten Kilometern treffen unsere Redakteure zudem Aussagen zu Fahrkomfort und -Dynamik der Neuheiten.