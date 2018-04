Neuwagen sind zwar teuer und haben in der Anfangszeit mit hohem Wertverlust zu kämpfen, aber nirgendwo sonst bekommt man die allerneueste Technik. Deshalb greifen nicht nur Firmen, sondern auch viele Privatleute beim Autokauf zum Neuwagen. Wir klären, was es beim Kauf zu beachten gibt und welche Neuwagen derzeit das meiste Auto fürs Geld bieten – denn wie immer gilt: Neben vielen Stärken hat so mancher Neuwagen auch seine Schwächen.