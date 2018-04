Mit dem Audi A6 Avant, der im Sommer 2018 an den Start geht, haben die Bayern in gerade mal einem Jahr ihre gesamte Führungsspitze ausgetauscht und auf eine neue Basis gestellt.

Der Audi A6 Avant (2018) feiert nur wenige Wochen nach der Limousinen-Premiere seinen Einstand. Außen sachlich, gibt sich der Kombi innen äußerst modern. Das sind die Motoren!

Mit dem Audi A6 Avant, der im Sommer 2018 an den Start geht, haben die Bayern in gerade mal einem Jahr ihre gesamte Führungsspitze ausgetauscht und auf eine neue Basis gestellt. Dabei haben sie sich das Beste zum Schluss aufgehoben: Der Kombi sieht nämlich nicht nur nochmal eleganter aus als der A8, der A7 oder die A6 Limousine, er ist zumindest in Europa auch die wichtigste Variante. Große Überraschungen darf man da kaum erwarten – nicht im Vergleich zum Vorgänger und erst recht nicht zur Limousine. Einmal mehr ködern die Bayern Vielfahrer und Firmenkunden deshalb mit einem ausgesprochen schnörkellosen Design, das sich um ein S-line-Exterieurpaket ergänzen lässt, und mit viel Platz. Der Audi A6 Avant (2018) streckt sich nun auf 4,94 Meter und bietet 565 bis 1680 Litern Stauraum hinter der serienmäßig elektrischen wie flach abfallenden Heckklappe. Auch soll er mehr Kniefreiheit in der zweiten Reihe haben als jeder andere Kombi seiner Klasse, das behaupten jedenfalls die Bayern. Dazu gibt es wie schon im A7 und in der Limousine das innovative Bediensystem mit zahlreichen großen Touchscreens und Sensorfeldern anstelle von Schaltern und Hebeln.

Neuheiten Audi A6 (2018): Preis & Motor (Update) 58.050 Euro für den neuen A6

Audi A6 Avant (2018) im Video:

Erste Fotos vom Audi A6 Avant (2018)