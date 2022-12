Neue Fotos vom BMW X5 Facelift als Erlkönig zeigen Details der Überarbeitung, die wir mit einer Computer-Illustration enttarnt haben. Das erwartet uns zur Premiere 2023.

Neueste Erlkönigfotos zeigen das BMW X5 Facelift (2023) mit weniger Tarnung, was eine baldige Premiere nahelegt. Trotz der Folierung lassen sich zahlreiche Änderungen ausmachen. So fallen die Scheinwerfer etwas schlanker aus. Auch die aufrechten Lufteinlässe vor den Vorderrädern fallen ins Auge. Die Form und Größe des Nierengrills scheint sich im Gegensatz zum Innenleben nicht zu verändern. Am Heck überarbeitet BMW die Lichtsignatur der Rückleuchten sowie den Stoßfänger – beides im Stile des X3 Facelift. Im Innenraum hält das große Curved-Display aus dem iX mit dem BMW Operating System 8, also der neuesten Ausbaustufe des vor mehr als 20 Jahren eingeführten iDrive-Systems, Einzug. Das besteht aus einem 12,3 Zoll großen Digitalinstrument und dem dazugehörigen 14,9-Zoll-Zentraldisplay. Im Fokus steht dabei die intuitive Interaktion zwischen Mensch und Auto, etwa durch eine intelligente Sprachbedienung und ein selbstlernendes System. Die Premiere des BMW X5 Facelift könnte Anfang 2023 erfolgen, der Marktstart wenige Monate später. Der Preis ist noch spekulativ, doch dürften die 73.200 Euro (Stand: Dezember 2022) des noch aktuellen Modells eine gewisse Orientierung bieten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten BMW X5 M Facelift (2022): Competition & Preis Das verrät das getarnte X5 M Facelift

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Neue Fotos vom BMW X5 Facelift (2023)

Kommen wir nun zu den Motoren des BMW X5 Facelift (2023), die auch weiterhin Plug-in-Hybrid vorsehen. Aktuell kombiniert dieser einen 286 PS (210 kW) starken 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Ottomotor mit einem 82 kW (122 PS) starken E-Motor zu einer Systemleistung von 394 PS (289 kW). Die elektrische Reichweite von derzeit rund 80 Kilometer könnte mit der Überarbeitung steigen. Auch das weitere Motorenangebot wird sich am Vorgänger orientieren – mit dem Facelift durchweg mit 48-Volt-Technik mildhybridisiert. Zur Wahl stehen derzeit drei Benzin- und drei Dieselantriebe. Bei den Benzinern macht der 40i mit 3,0-Liter-Reihensechszylinder und 333 PS (245 kW) den Anfang. Seit Herbst 2019 ist auch der M50i erhältlich, dessen 4,4-Liter-V8 530 PS (390 kW) leistet. Darüber rangiert nur noch der X5 M Competition, der aus dem gleichen Aggregat 625 PS (460 kW) holt. Bei der Dieselfraktion bildet der 25d die Basis. Der 2,0-Liter-Reihenvierzylinder hat 231 PS (170 kW). Hinter dem 30d steckt ein 286 PS (210 kW) starker 3,0-Liter-Reihensechszylinder. Auf die gleiche Maschine setzt auch der 40d, der auf 340 PS (250 kW) kommt. Der Allradantrieb xDrive ist bei allen Motorisierungen wie auch ein Automatikgetriebe serienmäßig an Bord.

Auch interessant:

Elektroauto BMW iX (2021): Preis, Innenraum, Reichweite Der iX Flow wechselt die Farbe