Plug-in-Hybrid

Plug-in-Hybride (PHEV) – hier im Test – vereinen die Vorteile von Verbrennungsmotoren mit denen der Elektromobilität. Sie ermöglichen es, kurze Strecken rein elektrisch und somit lokal emissionsfrei zurückzulegen, während für längere Fahrten der Verbrenner zum Einsatz kommt. Mit einer extern aufladbaren Batterie ausgestattet, bieten PHEVs eine höhere elektrische Reichweite im Vergleich zu Mild- oder Vollhybriden. Diese Antriebsart ist für die Menschen von Vorteil, die den Übergang zur vollelektrischen Mobilität schrittweise vollziehen möchten, ohne dabei auf die Flexibilität und Reichweite eines konventionellen Antriebs verzichten zu müssen. Hersteller bieten eine wachsende Palette an Plug-in-Hybridmodellen an, die sich in Leistung, Ausstattung und Preis unterscheiden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Kundschaft gerecht zu werden.