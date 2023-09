Der vollelektrische BMW iX1 feierte seinen Verkaufsstart 2022, im November 2023 folgt ein neues Einstiegsmodell. Das sind Preis und Reichweite von BMWs erstem elektrischen Kompakt-SUV.

(Letztes Update: eDrive20; Stand: 13.09.2023)

Preis: BMW iX1 (2022) ab 47.900 Euro

Seit November 2022 gibt es das Münchner Kompakt-SUV mit dem BMW iX1 auch als reines Elektroauto. Der Verkaufsstart des allradgetriebenen eDrive30 erfolgte ab einem Preis von 55.000 Euro, ein Jahr später legt BMW mit dem eDrive20 ein günstigeres Einstiegsmodell mit einem anstatt zwei Elektromotoren nach. Dessen Preis startet bei 47.900 Euro (Stand: September 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Wahlweise ein oder zwei Motoren

Als Basis beider Versionen des BMW iX1 (2022) mit 64,8-kWh-Batterie (netto) dient die vollständig elektrifizierbare Frontantriebs-Architektur FAAR, auf die auch die Verbrenner- und Hybrid-Versionen aufbauen. Mit temporärem Boost beträgt die Systemleistung der zwei E-Motoren beim eDrive30 230 kW (313 PS), der preisgünstigere eDrive20 kommt mit einem Motor auf 150 kW (204 PS). Das maximale Systemdrehmoment ist bei 494 Nm beziehungsweise 250 Nm erreicht. Von null auf Tempo 100 sprintet der eDrive30 damit in 5,7 s, das Einstiegsmodell benötigt 8,6 s. Bei 180 respektive 170 km/h schiebt BMW den Riegel vor. Das führt für den stärkeren BMW iX1 eDrive30 (2022) zu einem kombinierten WLTP-Verbrauch von 16,8 bis 18,1 kWh pro 100 km, der eDrive20 liegt mit vorläufigen 15,4 bis 17,2 kWh jedoch kaum niedriger, was sich auch in der Reichweite widerspiegelt.

Mit voll aufgeladener Batterie soll der BMW iX1 (2022) demnach eine Reichweite zwischen 400 und 500 km bieten. Die Technik des E-SUV erlaubt serienmäßig ein- und dreiphasiges Laden mit bis zu elf kW Wechselstrom. Auf Wunsch rüstet BMW den iX1 auf 22 kW Ladeleistung auf, der dann in drei Stunden und 45 Min. von null auf 100 Prozent aufgeladen werden kann. Wer Gleichstrom anschließt, bekommt 130 kW maximale Ladeleistung geboten und lädt die Batterie von zehn auf 80 Prozent in 29 Min. Für einen optimalen Ladevorgang bei einem kurzen Stopp reguliert die Software aktiv die Batterietemperatur, die Kühlstrategie soll beim Gleichstrom-Laden zusätzlich für eine verbesserte Lebensdauer der Hochvoltbatterie sorgen. Auch während der Fahrt ist im Sinne der Reichweite eine Energierückgewinnung möglich: Über das Fahrpedal spricht BMW beim eDrive30 von einer Rekuperationsleistung von 60 kW, über das Bremspedal ließen sich bis zu 120 kW generieren.

Exterieur: Wenige Unterschiede zum X1

Der BMW iX1 (2022) misst wie sein Verbrenner-Pendant 4500 mm in der Länge, 1845 mm in der Breite und 1642 mm in der Höhe. Auch das Design unterscheidet sich kaum. Wer dem robusten Eindruck des iX1 etwas Dynamik verschaffen möchte, bestellt gegen Aufpreis das xLine-Paket, M Sportpaket oder M Sportpaket Pro mit 18- anstelle der serienmäßigen 17-Zoll-Räder. Das adaptive M Fahrwerk plus Sportlenkung gehört zur Serienausstattung, was ihn 15 mm tiefer sitzen lässt den Verbrenner.

Interieur: Neue Software statt Dreh-Drück-Steller

Der Innenraum des BMW iX1 (2022) gleicht dem des X1 und gibt sich funktional wie komfortabel: Der gebogene Display-Verbund aus 10,25- und 10,7-Zoll-Monitor und das iDrive-Multimediasystem ohne Dreh-Drück-Steller auf der Konsole ist aus der Neuauflage des BMW 2er Active Tourer bekannt. Die Serienausstattung hat BMW im Vergleich zum verbrennenden Vorgänger erweitert: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sportlenkrad, Navigationssystem, Frontkollisionswarner und Park-Assistent mit Rückfahrkamera sind serienmäßig an Bord. Vorne können Passagier:innen gegen einen höheren Preis auf M Sportsitzen Platz nehmen. Das Kofferraumvolumen fällt aufgrund der Antriebstechnik etwas geringer als bei seinen Verbrennerbrüdern aus: 490 bis 1495 l. Für den Anhängerbetrieb bietet BMW eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung. Damit soll der BMW iX1 (2022), so ist es zumindest für den eDrive30 bekannt, bis zu 1200 kg ziehen.

Von Victoria Zippmann und Max Grigo