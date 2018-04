Der Ford Kuga komplettiert die Modellpalette sei 2003 und ersetzte in Europa den Maverick. Mittlerweile zählt der Kuga zu den in Deutschland meistverkauften Kompakt-SUV. Mit verschiedenen Benzin- oder Dieselmotoren wird der Kuga entweder über die Vorderräder oder alle vier Räder angetrieben. Neben zwei standardmäßigen Ausstattungsvarianten wird der Ford Kuga auch in der besonders exklusiven Vignale-Version angeboten, die ein besonders hohes Ausstattungsniveau vorgibt und mit ein paar zusätzlichen Gadgets sowie besonderen Farben und Verzierungen versehen ist.

Der Ford Kuga misst sich in unseren Tests regelmäßig gegen andere SUVs aus dem Kompakt-Segment. Faktoren wie Ausstattung, Leistung, Sparsamkeit und Preise werden miteinander verglichen und in einer Schlussfolgerung am Ende des Tests zusammengeführt. Besonderes Augenmerk wird dabei natürlich auf die Fahrweise des Ford Kuga im Vergleich zu seinen Widersachern gelegt. Ohne seine Mitbewerber im Schlepptau wird der Ford Kuga aber auch alleine auf die Teststrecke geführt und auf Herz und Nieren geprüft. Der Einzeltest legt dabei den Fokus auf einen besonderen Antrieb, während der Fahrbericht einen ersten Eindruck von dem SUV vermitteln soll.