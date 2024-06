Diese E-Autos eigenen sich als Dienstwagen

In der Galerie zeigen wir 17 E-Autos, die wir als Firmenwagen empfehlen.

Elektrische Dienstwagen bis 70.000 Euro Brutto-Listenpreis sind dank 0,25-Prozent-Regel steuerlich verlockend. Wir präsentieren 17 E-Autos, die wir als Firmenwagen empfehlen.

17 empfehlenswerte Elektro-Dienstwagen

Trotz der immer weiter fortschreitenden Etablierung von Elektroautos auf deutschen Straßen polarisieren sie nach wie vor: Auf der einen Seite spricht vieles für die moderne und lokar emissonsfreie Antriebstechnik, andererseits gibt es aber auch genügend Gründe, die gegen die Stromer sprechen. Doch gerade als Dienstwagen bietet ein Elektroauto einige Vorteile, sei es bei der Versteuerung, beim Laden oder bei der Anschaffung einer Wallbox. Doch welche elektrischen Modelle eignen sich überhaupt als Dienstwagen und erfüllen die Voraussetzungen? Eine Entscheidungshilfe bietet unsere Sammlung an empfehleneswerten E-Autos für die Nutzung als Firmenwagen. Alle genannten Preise entsprechen dem Stand Juni 2024.

Audi Q4 e-tron

Audis Kompakt-SUV Q4 e-tron basiert auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen und läuft zusammen mit seinen eng verwandten Geschwistern VW ID.4 und Skoda Enyaq in Zwickau vom Band. In diesem Trio sind der Q4 und der coupéhafte Q4 Sportback die edelsten, aber auch teuersten Vertreter. Günstigstes Modell ist der 52.950 Euro teure 45 e-tron mit 210 kW (286 PS) und Heckantrieb. Diese Variante soll dank 77-kWh-Akku bis zu 562 km weit fahren. Die zwei E-Maschinen im Topmodell 55 e-tron quattro leisten 250 kW (340 PS) und treiben alle vier Räder an. Preis: ab 59.000 Euro.

Empfohlene Modelle Audi Q4

45 e-tron Audi Q4

55 e-tron quattro E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 210/286 250/340 Drehmoment (Nm) 545 679 Batterie (kWh) 76,6 76,6 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/135 11/175 Anhängelast (kg) 750/1200 750/1400 0-100 km/h (s) 6,7 5,4 Vmax (km/h) 180 180 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 15,6 16,3 Reichweite (km) 562 537 Preis (€) 52.950 59.000

Audi Q6 e-tron Der Q6 e-tron ist Audis jüngstes Elektro-Flaggschiff. Anders als der kompakte Q4 (MEB) teilt sich das 4,77 m lange SUV die technische Basis mit dem neuen Porsche Macan. Die sogenannte "Premium Platform Electric" (PPE) ermöglicht neben besseren Fahrleistungen auch höhere Ladegeschwindigkeiten. Dank 800-V-Standard kann der Q6 am Schnelllader mit bis zu 270 kW laden. Damit soll eine Ladung des 95-kWh-Akkus von zehn auf 80 Prozent in gut 20 min erledigt sein. Eine 100-Prozent-Füllung reicht im WLTP-Zyklus dann für bis zu 625 km. Wie beim Q4 werden auch beim 68.800 Euro teuren Basis-Q6 (0,25-Prozent-Versteuerung möglich) nur die Hinterräder angetrieben. Als Topmodell dient der SQ6 mit 380 kW (517 PS) für mindestens 93.800 Euro. Empfohlene Modelle Audi

Q6 e-tron Audi

SQ6 e-tron E-Motoren/Antrieb 1/Hinterad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 240/326 380/517 Drehmoment (Nm) 485 855 Batterie (kWh) 94,9 94,9 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/260 11/270 Anhängelast (kg) 750/2000 750/2400 0-100 km/h (s) 6,6 4,3 Vmax (km/h) 210 230 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 16,5 17,5 Reichweite (km) 641 598 Preis (€) 68.800 93.800 BMW i5 Touring Ein BMW 5er Touring gilt seit Generationen als der perfekte Dienstwagen für gehobene Ansprüche. Weil BMW beim aktuellen G60 auf eine Mischplattform setzt, gibt es den Bayern sowohl mit klassischen Verbrennern als auch mit Hybrid- oder Batterie-elektrischem Antrieb. Basismodell des i5 ist der eDrive40 mit einer E-Maschine an der Hinterachse. Weil das 250 kW (340 PS) starke Modell ab 61.750 Euro zu haben ist, eignet es sich bei Dienstwagen-Nutzung sogar noch für die 0,25-Prozent-Steuerregel.

Empfohlene Modelle BMW

i5 eDrive40 BMW

i5 M60 xDrive E-Motoren/Antrieb 1/Hinterad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 250/340 442/601 Drehmoment (Nm) 430 820 Batterie (kWh) 81,2 81,2 Ladeleistung AC/DC (kW) 22/205 22/205 Anhängelast (kg) 750/1500 750/2000 0-100 km/h (s) 6,1 3,9 Vmax (km/h) 193 230 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 16,5 18,3 Reichweite (km) 582 516 Preis (€) 61.750 101.500

Dacia Spring Im hier gezeigten Elektro-Umfeld wirkt der kleine Dacia Spring zunächst deplatziert. Doch für Unternehmen mit kurzen Wegen wie Pflegedienste, Hebammen oder Essens-Lieferservices reicht der Rumäne mit chinesischen Wurzeln für die Basismobilität locker aus. Dabei ist der neue Spring als günstigstes E-Auto auf dem Markt schon ab 16.900 Euro zu haben. Das macht bei Anwendung der 0,25-Prozent-Regel gerade einmal 42,25 Euro steuerliche Belastung im Monat. Empfohlene Modelle Dacia Spring

Electric 45 Dacia Spring

Electric 65 E-Motoren/Antrieb 1/Vorderrad 1/Vorderrad Leistung (kW/PS) 33/44 48/65 Drehmoment (Nm) 125 113 Batterie (kWh) 26,8 26,8 Ladeleistung AC/DC (kW) 3,7/30 3,7/30 Anhängelast (kg) k.A. k.A. 0-100 km/h (s) 19,1 13,7 Vmax (km/h) 125 125 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 13,9 14,5 Reichweite (km) 230 220 Preis (€) 16.900 18.900

Ford Explorer Elektrisch Als jüngstes Pferd im Ford-Stall sortiert sich der neue, knapp 4,50 m lange Explorer zwischen dem im Herbst 2024 startenden Elektro-Puma und dem Mustang Mach-E ein. Technisch basiert der Kölner aber auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten des VW-Konzerns – ist also mit VW ID.3 und ID.4 sowie Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq und Cupra Born verwandt. Dabei stehen der Kundschaft demnächst drei Antriebsmöglichkeiten zur Wahl. Die noch nicht kalkulierte Basisvariante mit 125 kW (170 PS) und Heckantrieb fungiert ab Ende 2024 als Basismodell. Die mittlere Version gibt es bereits ab 48.510 Euro. Empfohlene Modelle Ford Explorer

Standard Range Ford Explorer

Extended Range AWD E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 125/170 250/340 Drehmoment (Nm) 310 545 Batterie (kWh) 52,0 79,0 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/115 11/185 Anhängelast (kg) 750/1000 750/1200 0-100 km/h (s) 9,0 5,3 Vmax (km/h) 160 180 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 15,5 15,7 Reichweite (km) 384 566 Preis (€) ab Ende 2024 52.430 Genesis Electrified G60 Korea hat sich auf Elektroseite mittlerweile solide aufgestellt. Als Edelmarke soll sich dabei Genesis oberhalb von Kia und Hyundai positionieren. Das stattliche, gut 4,50 m lange Crossover-Modell darf dafür auf die Electric Global Modular Platform (E-GMP) aus dem Konzern zurückgreifen. Diese gehört dank 800-V-Architektur zu den leistungsfähigsten im Segment – die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent geben die Koreaner mit 18 min an. Im GV60 kann die E-Antriebstechnik durch die coupéhafte Silhouette zudem ihre Effizienz ausspielen. Bis zu 517 km Reichweite verspricht Genesis bei einem Verbrauch von 17 kWh je 100 km. Die Werte gelten für das jüngst eingeführte, 168 kW (229 PS) starke Basismodell mit Hinterradantrieb, das es bereits ab 54.680 Euro gibt. Die Performance-Allradversion leistet dagegen 360 kW (490 PS) – ist aber erst ab 74.480 Euro zu haben.

Empfohlene Modelle GV60

RWD GV60

Performance AWDGV60 E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 168/229 360/490 Drehmoment (Nm) 350 700 Batterie (kWh) 77,4 77,4 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/200 11/233 Anhängelast (kg) 750/1600 750/1600 0-100 km/h (s) 7,8 4,0 Vmax (km/h) 185 235 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 17,0 19,1 Reichweite (km) 517 466 Preis (€) 54.680 74.480 Hyundai Ioniq 5 Der Hyundai Ioniq 5 war das erste Modell des südkoreanischen Konzerns, das auf Basis der Electric Global Modular Platform (E-GMP) präsentiert wurde. Der gut 4,70 m lange Fünftürer ist eine stattliche Erscheinung mit beeindruckenden Fahrleistungen – gerade bei den kräftigeren Allradversionen. An der Spitze der Flotte steht der 478 kW (650 PS) starke Ioniq 5 N (ab 74.900 Euro). Das Basismodell mit Heckantrieb leistet 125 kW (170 PS) und kostet 43.900 Euro.

Empfohlene Modelle Ioniq 5 Ioniq 5 N E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 125/170 478/650 Drehmoment (Nm) 350 770 Batterie (kWh) 58,0 84,0 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/175 11/240 Anhängelast (kg) 750/750 - 0-100 km/h (s) 8,5 3,4 Vmax (km/h) 185 260 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 16,7 21,2 Reichweite (km) 400 448 Preis (€) 43.900 74.900 Kia EV9 Was technisch mit nur einer Plattform möglich ist, zeigt der neue Kia EV9. Als riesiger, über fünf Meter langer Sieben-/Sechssitzer basiert er auf der gleichen E-GMP-Basis wie Genesis GV60 oder Hyundai Ioniq 5. Allerdings darf dasFlaggschiff einen größeren Akku mit knapp 100 kWh nutzen. Damit soll das Basismodell mit Hinterradantrieb immerhin 541 km weit fahren.

Empfohlene Modelle Kia EV9

RWD Kia EV9

GT Line AWD E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 150/204 283/385 Drehmoment (Nm) 350 700 Batterie (kWh) 99,8 99,8 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/209 11/209 Anhängelast (kg) 450/900 750/2500 0-100 km/h (s) 9,4 5,3 Vmax (km/h) 185 200 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 20,2 22,8 Reichweite (km) 541 529 Preis (€) 72.490 82.380 Mercedes EQB Mit 4,68 m Länge ist der EQB noch relativ kompakt und bietet als eines der wenigen SUV in seiner Größe optional sieben Sitzplätze. Antriebe und Batterien sind mit denen des kleineren EQA identisch, was für das 190-PS-Basismodell (140 kW) EQB 250+ mit 70,5-kWh-Akku eine WLTP-Reichweite von 507 km bedeutet. Die Preise beginnen erst bei 53.514 Euro.

Empfohlene Modelle Mercedes EQB

250+ Mercedes EQB

350 4Motion E-Motoren/Antrieb 1/Hinterrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 140/190 215/292 Drehmoment (Nm) 385 520 Batterie (kWh) 70,5 66,5 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/100 11/100 Anhängelast (kg) 750/1400 750/1700 0-100 km/h (s) 8,9 6,2 Vmax (km/h) 160 160 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 16,1 18,1 Reichweite (km) 507 423 Preis (€) 53.514 58.197 Nio EL6 Das gerade erst zehn Jahre alte Start-up Nio aus Shanghai geht in Europa einen ganz eigenen Weg. Exklusive Nio-Houses sichern als Edel-Autosalons die Repräsentanz auf den wichtigsten Märkten, während die Batterien für die E-Autos auch gemietet werden können. Beim geräumigen, 4,85 m langen SUV EL6 – das gerade als vierte Nio-Baureihe vorgestellt wurde – bedeutet dies, dass der Einstiegspreis von 65.500 Euro auf 53.500 Euro fällt. Nicht uninteressant für Dienstwagen-Fahrer:innen, denn die Batteriemiete von 169 Euro im Monat lässt sich extra ausweisen. Beim Modell mit großem 100-kWh-Akku für 529 km Reichweite steigt dabei nur die Miete auf 289 Euro im Monat.

Empfohlene Modelle Nio EL6

75 kW Nio EL6

100 kW E-Motoren/Antrieb 2/Allrad 2/Allrad Leistung (kW/PS) 360/490 360/490 Drehmoment (Nm) 700 700 Batterie (kWh) 75,0 100,0 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/140 11/180 Anhängelast (kg) 750/1200 750/1200 0-100 km/h (s) 4,5 4,5 Vmax (km/h) 200 200 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 21,2 20,4 Reichweite (km) 406 529 Preis (€) 65.500 74.500 Opel Astra Sports Tourer Electric Wie auch beim Mokka nutzt Opel beim elektrischen Astra und dessen Kombiversion Astra Sports Tourer die Modulare Multi-Energy-Plattform aus dem Hause Stellantis. Neben den Elektro-Varianten mit 115 kW (156 PS) stehen also auch Plug-in-Hybride zur Wahl, die es auf eine reine E-Reichweite von bis zu 63 km (WLTP) bringen. Die Preise starten bei 43.490 Euro. Empfohlene Modelle Opel Astra ST

Electric E-Motoren/Antrieb 1/Vorderrad Leistung (kW/PS) 115/156 Drehmoment (Nm) 270 Batterie (kWh) 50,8 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/100 Anhängelast (kg) 750/1550 0-100 km/h (s) 9,3 Vmax (km/h) 170 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 15,0 Reichweite (km) 413 Preis (€) 43.490

Opel Mokka Electric Dass Opel die Eingliederung in den Stellantis-Konzern gutgetan hat, beweist auch der Mokka Electric. Der schicke und bezahlbare Crossover darf als Long Range auf die neueste Motoren- und Akku-Generation des Hauses vertrauen und erreicht damit alltagstaugliche Reichweiten (über 400 km) sowie gute Fahrleistungen. Preis: ab 40.800 Euro. Empfohlene Modelle Opel Mokka

Electric Opel Mokka

Electric Long Range E-Motoren/Antrieb 1/Vorderrad 1/Vorderrad Leistung (kW/PS) 100/136 115/156 Drehmoment (Nm) 260 260 Batterie (kWh) 48,1 50,8 Ladeleistung AC/DC (kW) 11/100 11/100 Anhängelast (kg) - - 0-100 km/h (s) 9,2 9,0 Vmax (km/h) 150 150 WLTP-Verbr. (kWh/100 km) 15,8 15,2 Reichweite (km) 338 407 Preis (€) 40.800 44.720 Polestar 2 Obwohl der Polestar 2 erst seit 2020 auf dem Markt ist, wurde er bereits grundlegend verändert. Die Basismodelle haben mit dem Facelift 2023 von Vorder- auf Hinterradantrieb gewechselt sowie deutlich mehr Leistung und Akku-Power bekommen. Der Polestar 2 Single Motor (ab 46.275 Euro) leistet nun 220 kW (299 PS) und schafft laut WLTP 532 oder 654 km (Long Range ab 49.975). Die Allradler mobilisieren bis 350 kW (476 PS).