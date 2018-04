Der Kompaktwagen Audi A3 gehört seit 1996 in das Sortiment der Ingolstädter. Im Frühjahr 1999 folgte dem Dreitürer eine fünftürige Ausführung namens Sportback. Als technische Basis dient dem A3 der Konzern-Bruder VW Golf. Mittlerweile gibt es den Audi A3 in vier Varianten: als Dreitürer, Sportback, Cabrio und Stufenheck-Limousine. Für alle, die es sportlich mögen gibt es den A3 auch als noch dynamischeren S3 oder den besonders leistungsstarken RS 3. Neben Varianten mit Benzin- und Diesel-Motoren sind je nach Generation auch der Plug-in-Hybrid A3 e-tron und die Erdgas-Variante A3 g-tron erhältlich.

Wie sich der Kompakte Audi A3 in Sachen Straßenlage, Fahrleistungen, Komfort und Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt, überprüfen wir in unseren Tests. Dabei werden regelmäßig Dreitürer, Sportback, Cabrio und Limousine sowie die Sportversionen unter verschiedensten Test-Bedingungen genau unter die Lupe genommen. Mal muss sich der Audi A3 im Fahrbericht oder Einzeltest alleine unter Beweis stellen, mal tritt er im Vergleichstest oder Faktencheck gegen die zahlreiche Konkurrenz aus der Kompaktklasse an.