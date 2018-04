Von 1936 bis 1940 wurde der erste Opel Kadett gebaut. 1962 begann mit dem Kadett A die durchgängige Produktion. Rund 30 Jahre später wurde die Baureihe schließlich in Opel Astra umbenannt, die mit der Modellbezeichnung "F" startete und seitdem in alphabetischer Reihenfolge weitergeführt wird. Die aktuelle Generation, ist der Opel Astra K. Neben der Limousine wird der Kompaktklasse-Wagen auch als Kombi angeboten. Für Freunde des sportlicheren Fahrens gibt es außerdem den Opel Astra OPC.

Als eine feste Größe in der Kompaktklasse ist der Opel Astra nicht selten in unseren Tests zu Gast. Dabei muss er sich in Vergleichstests gegen seine Rivalen behaupten und nicht selten auch gegen Premium-Modelle antreten. Motor, Fahrleistungen, Komfort, Verbrauch und Preis werden aber nicht nur vergleichend untersucht, sondern auch in Einzeltests und Fahrberichten nur für den Astra selbst. Dabei steht stets das aktuelle Modell im Fokus. Aber auch ältere Opel Astra werden zu Protagonisten in unseren Tests, wenn es zum Beispiel darum geht, welche Figur er als Gebrauchtwagen macht.