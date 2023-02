Das Jaguar I-Pace Facelift erhielt 2020 neue Technik, während die Reichweite beim Alten blieb. Ab 2023 steigt der Preis und der Umfang der Serienausstattung.

Jaguar machte sein Elektro-SUV bereits 2020 fit für die zweite Lebenshälfte, 2023 folgt ein weiteres Update: Das Jaguar I-Pace Facelift zum Preis ab 92.400 Euro (Stand: Januar 2023) ist nun ausschließlich als EV400 R-Dynamic und mit Black Pack erhältlich. Das bedeutet, die Chromakzente sind nun geschwärzt, Leisten an der Front und den Türen sowie der Heckdiffusor kommen in Wagenfarbe daher. Auffällig ist auch der seit Januar 2023 geschlossene Kühlergrill in Grau. Das Panoramaglasdach kann in Kontrastlack bestellbar, dazu erhält der hintere Teil des Daches eine Lackierung in Schwarz. Neu im Katalog sind auch zwei Satin-Lackierungen und diamantgedrehte 22-Zölle inklusive dezentem Heckspoiler. Fahrleistungen und Reichweite des Jaguar I-Pace Facelift (2023) gleichen denen der 2020er Variante. Mit seinen 294 kW (400 PS) erreicht er null auf 100 km/h somit in 4,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h. Nach WLTP-Norm schafft der Brite eine Reichweite von 469 Kilometern, bis er wieder an die Zapfsäule muss. An der Technik hat Jaguar dezent gefeilt: Dank Vorkonditionierung während des Ladevorgangs, hält der 90-kW-Akku die optimale Temperatur, was das Aufladen begünstigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Reichweite & Preis des Jaguar I-Pace Facelift (2023)

Der Innenraum kann automatisch mittemperiert werden. Mittels 11-kW-Wallbox zapft das Jaguar I-Pace Facelift (2023) pro Stunde Energie für bis zu 53 Kilometer Reichweite, die komplette Aufladung dauert rund 8,5 Stunden. Schnellladen funktioniert mit einer Ladeleistung von bis zu 100 kW. Während einer Ladung null auf 80 Prozent SoC (State of Charge) vergehen 40 Minuten. Im Innenraum bleibt es beim gewohnten Bild des Jaguar I-Pace Facelift (2023). Das Infotainmentsystem hört auf den Namen "Pivi Pro" und soll aktiv dabei unterstützen, die optimale Ladestation zu finden. Das geschieht, indem der I-Pace nicht nur Ladesäulen anzeigt, sondern Verfügbarkeit, Preis und Dauer mit einberechnet. Apple CarPlay und Android Auto funktionieren kabellos, die Alexa Sprachsteuerung, Spotify und what3words-Navi sind in das Infotainment integriert. Mit OTA-Updates bleibt das System auf dem neuesten Stand. Seit 2020 bietet das Jaguar I-Pace Facelift eine Funktion zur Luftionisierung über einen sogenannten PM 2.5-Filter, der auch kleinste Partikel und Allergene einfängt. Das SUV soll sogar schon vor der Fahrt die Kabinenluft filtern können.

