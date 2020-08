Wohnmobile boomen – und das nicht erst seit Corona. In den vergangenen Jahren feierten die Reisemobil-Hersteller ein Rekord-Verkaufsjahr nach dem anderen, gleichzeitig wandelte sich die Branche tiefgreifend. Nicht nur die kompakten Campervans bekennen sich heute zur Coolness, auch immer mehr größere Mobile sollen neue, jüngere Zielgruppen erobern. Die Hersteller lassen keine Nische mehr unbesetzt. Das heißt aber auch: Noch nie war es so schwer, sich für den richtigen Camper zu entscheiden. CAMPING LIFE soll vor allem Neueinsteigern dabei helfen. Wir beantworten alle Fragen rund um die einzelnen Grundtypen von Wohnmobilen – ob Kastenwagen, Alkoven-Modelle, Teil- oder Vollintegrierte. Zudem geben wir hilfreiche Tipps zum Urlaub mit dem Wohnmobil. Dazu finden Sie an dieser Stelle alle aktuellen Informationen zu den neuesten Modellen und nützlichem Zubehör. Profitieren Sie von unserer Testkompetenz in Fahrberichten und Vergleichstests. Darüber hinaus bietet CAMPING LIFE Ratgeber- und Service-Beiträge zu Wartung, Reparatur, Wohnmobil-Miete und den schönsten Camping-Plätzen.