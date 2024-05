Vierzylinder-Motor

Der Vierzylinder gilt als eine der gängigsten Motorbauarten in der Automobilindustrie und bietet eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Durch die Anordnung von vier Zylindern in Reihe oder als Boxermotor verteilt der Vierzylindermotor die Last gleichmäßig und sorgt für einen ruhigen und ausgewogenen Motorlauf. Diese Motorenart zeichnet sich durch ihre Kompaktheit und das relativ geringe Gewicht aus, was sie ideal für eine Vielzahl von Fahrzeugklassen macht, von Kleinwagen bis hin zu Mittelklassemodellen. Aufgrund von fortgeschrittenen Technologien wie Turboaufladung, Direkteinspritzung und variabler Ventilsteuerung, welche die Leistung steigern und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch sowie die CO2-Emissionen senken, sind Vierzylindermotoren auch weiterhin oft die erste Wahl – trotz Downsizing und E-Mobilität.