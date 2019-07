Über uns

Bei Autozeitung.de schreiben Autoexperten für Autofans. Seit 50 Jahren gehören wir zu den führenden Automagazinen in Deutschland. Pro Jahr messen und fahren die AUTO ZEITUNG-Testredakteure über 500 Fahrzeuge. Wer unsere knallharten Tests liest, weiß genau, welches Auto zu ihm passt oder nicht. Und unsere Redakteure sitzen als Erste am Steuer, wenn es ein neues Auto zu fahren gibt – oft Monate vor der Markteinführung.

Über uns: Das ist die Autozeitung.de!

Mit unseren Neuheiten-Artikeln bieten wir zudem einen Blick hinter die Kulissen der Autoindustrie: Unsere Leser erfahren, was VW, BMW und Co. planen und welche Autos sie in Zukunft auf den Markt bringen. Mit unseren Computer-Illustrationen enttarnen wir regelmäßig spannende Erlkönige. Auch großen Zukunfts-Themen wie Elektromobilität, Vernetzung und Autonomem Fahren gehen wir bei Autozeitung.de auf den Grund.

Ganz viel Nützliches gibt es in unserem Ratgeber-Bereich: von exklusiven Reifen-Tests über Pflegetipps bis hin zu Finanzierungs-Artikeln und dem Staumelder. Hier erfährt der Leser alles, womit er sich Geld, Aufwand und Ärger ersparen kann. In unseren Gebrauchtwagen-Artikeln kann er von den Erfahrungen unserer Redakteure, unseren Messwerten und abertausenden Fahrzeuguntersuchungen profitieren.

Und wer es rasant mag, findet auf Autozeitung.de natürlich auch exklusive Geschichten aus der Welt des Motorsports. Denn die Faszination von Mensch, Maschine und Emotionen findet sich nirgendwo so verdichtet wie auf den Rennstrecken dieser Welt.

In den Sozialen Medien spielen wir unsere Stärken aus, von denen unsere Follower und Fans bei Facebook, Instagram, Pinterest und Twitter profitieren: spektakuläre Infos, Bilder und Videos, die das Herz jedes Autofans höher schlagen lassen. So liefern wir von Autozeitung.de in jedem Medium die richtigen Antworten auf die immer zahlreicher werdenden Fragen rund um das Thema Auto und Mobilität – versprochen!