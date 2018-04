Viele Autofahrer stehen jedes Jahr vor der Entscheidung: Welche ist die passende Kfz-Versicherung für meine Bedürfnisse und wo spare ich meisten, ohne Einbußen beim wichtigen Kfz-Versicherungsschutz hinnehmen zu müssen? Bei Hunderten von Kfz-Versicherungsanbietern fällt die Auswahl immer schwerer. Doch ist eine gute Kfz-Versicherung für Autofahrer das A und O, denn ohne die richtige Kfz-Versicherung können bereits kleinere Unfallschäden zum nervenaufreibenden Ärgernis werden und den Geldbeutel stark belasten. Begriffe, die beim Thema Kfz-Versicherung immer wieder auftauchen, sind Teil- oder Vollkasko, Erst- oder Zweitwagen, Oldtimer- oder Neuwagen-Versicherung. Außerdem gibt es variable Bemessungen wie Regionalklassen und Typklassen, die sich jedes Jahr ändern und so den Versicherungsbeitrag zur Kfz-Versicherung beinflussen. Jährliche Fahrleistung und Alter bei Kfz-Versicherung wichtig Oftmals müssen mehrere Anbieter von Kfz-Versicherungen miteinander verglichen werden, um das beste Angebot zu finden. Ein wichtiger Punkt ist bekanntermaßen die jährliche Fahrleistung. Dazu spielt das Alter von Versicherungsnehmer und den weiteren Fahrern eine wichtige Rolle. Telematik-Tarife bei der Kfz-Versicherung im Kommen Immer mehr Versicherer bieten heute sogenannte Telematik-Tarife im Rahmen der Kfz-Versicherung an. Bei diesen besonderen Tarifmodellen fährt eine "Blackbox" im Auto mit, die Daten über Geschwindkeit, Fahrstil, Bremsungen etc. an die Kfz-Versicherung übermittelt. Aus den erfassten Daten wird dann der (günstigere) Versicherungsbeitrag berechnet. Fällt ein Fahrer negativ auf, wird es in der Umkehr teurer. Datenschützer sehen in Telematik-Tarifen ein großen Problem.