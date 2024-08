Diese Autos haben Platz für sieben

Die Zukunft der 7-Sitzer sieht so – oder so ähnlich – aus. Das SUV mit den zwei Notsitzen im Kofferraum verdrängt zunehmend den klassischen Van.

Nicht nur Familien benötigen Platz – manche davon auch etwas mehr. Wie gut, dass es Fahrzeuge mit sieben Sitzplätzen gibt. Die AUTO ZEITUNG bietet die Übersicht über die aktuell in Deutschland verkauften 7-Sitzer-Autos.

Diese 7-Sitzer-Autos gibt es in Deutschland

Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, in der ein Minivan in die Modellpalette eines jeden gut sortierten Volumenherstellers gehörte. Seit den späten 1980er Jahren mauserten sich die Großraumlimousinen auf Basis eines Kompakt- oder Mittelklassemodells zum Liebling von Familien mit mehr Platzbedarf. Sieben Sitzplätzen waren oft ab Werk mit dabei und ordentlich Kopffreiheit gab es ohnehin. Nur beim Thema Optik hatten die praktischen Vans in Keilform das Nachsehen. Auftritt SUV: Der neue Mittelpunkt der Familie baut zwar oft auf denselben Plattformen auf, sieht aber nach Offroad, Abenteuer und Freiheit aus. Die Folge: Vans verschwanden langsam. VW Sharan und Ford Galaxy sind etwa komplett eingestellt worden, aus dem Renault Espace wurde eben ein solches Crossover und der Opel Zafira wuchs zum Kleintransporter an.

Für Familien mit dem Wunsch nach einem Auto mit drei Sitzreihen klingt der Van-Wegfall schlimm, doch es gibt auch gute Nachrichten: 7-Sitzer sind so divers wie fast noch nie. Neben verschiedenen Antrieben wie Verbrennern oder Voll- und Plug-in-Hybriden gibt es mittlerweile auch einige Elektroautos mit sieben Sitzen an Bord. Auch die Karosserieformen sind vielfältiger geworden. Wir geben die Übersicht über das aktuelle Angebot der großen Familienautos auf dem deutschen Markt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den VW ID. Buzz GTX im Video:

Welche Karosserieformen gibt es als 7-Sitzer?

Wie anfangs erwähnt, nimmt das Angebot an klassischen Minivans mit sieben Sitzplätzen zunehmend ab. Auf dem deutschen Markt wird mit dem VW Touran aktuell sogar nur noch ein Minivan angeboten, der sich optional mit drei Sitzreihen ausstatten lässt. SUV übernehmen mittlerweile den Posten der Vans. Der Großteil des aktuellen 7-Sitzer-Angebots besteht nämlich aus den Crossover-Modellen. Dafür reicht das Angebot nun vom City-SUV, wie die Plattform-Zwillinge Citroën C3 Aircross und Opel Frontera, über die Kompaktklasse mit Vertretern wie dem Mercedes GLB bis hin zur Oberklasse, wo neben dem BMW X7 auch Exoten wie der Genesis GV80 mit drei Sitzreihen aufwarten. Auch waschechte Geländewagen wie der Land Rover Defender oder der Toyota Land Cruiser eignen sich zur Fahrt zu siebt.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Leute, die auf der Rückbank auch bis zu drei Kindersitze nebeneinander unterbringen wollen, schauen dagegen eher zu den Hochdachkombis und Kleinbussen mit Einzelsitzen anstelle einer durchgängigen Rücksitzbank. Auch hier gibt es einiges an Auswahl – auch wenn sich die meisten Modelle auf eine Handvoll Plattformen herunterbrechen lassen. Der Stellantis-Konzern bietet in Kooperation mit Toyota etwa die Hochdachkombis Citroën (ë-)Berlingo, Opel Combo Electric, Peugeot E-Rifter und Toyota Proace City Verso (Fiat bietet den Doblò nicht mehr als Pkw an) in den Langvarianten mit drei Sitzreihen an.

Und auch die größeren Vans des Konzerns rund um Citroën (ë-)Spacetourer, Opel Zafira Electric, Peugeot E-Traveller und Toyota Proace Verso (Electric) (Fiat bietet den E-Ulysse nicht mehr als Pkw an) gibt es gegen Aufpreis in einer "VIP"-Variante mit sieben anstelle der serienmäßigen acht Sitzplätze. Mit Ford, Mercedes, Nissan und VW bieten auch weitere Hersteller Hochdachkombis oder Kleinbusse mit drei Sitzreihen und sieben Sesseln an. Und auch das aktuell teuerste 7-Sitzer-Auto ist ein Kleinbus. Der Lexus LM 350h AWD ist kein Schnäppchen, bietet dafür aber gehobenen Luxus auf Ledersesseln an Bord.

Ein Sonderling und gleichzeitig der günstigste 7-Sitzer ist der Dacia Jogger. Der kompakte Rumäne vereint Kombi, Hochdachkombi und Crossover in einem Paket für unter 20.000 Euro – in der Basis befeuert von einem Flüssiggas-Antrieb.

Diese Elektroautos gibt es als 7-Sitzer

Elektroautos mit drei Sitzreihen sind keine Seltenheit mehr. In Deutschland werden aktuell bereits fast 20 Modelle mit genau sieben Sitzplätzen angeboten. Vertreten sind SUV wie der BYD Tang oder der Kia EV9 sowie Hochdachkombis und Kleinbusse wie der Mercedes EQT oder der VW ID. Buzz mit langem Radstand. In Zukunft dürfte mit mehr Auswahl an vollelektrischen Fahrzeugen für Familien mit mehr Platzbedarf gerechnet werden – insbesondere als SUV mit zwei Notsitzen im Kofferraum vom Schlage des Peugeot E-5008.

Alle aktuell verfügbaren 7-Sitzer Autos in der Übersicht (Tabelle)

Marke Modell Antriebsart Basispreis mit 7 Sitzen (Stand: August 2024) Audi Q7 Verbrenner 80.820 Euro BMW X7 Verbrenner 105.100 Euro BYD Tang Elektro k. A. Citroën C3 Aircross Verbrenner 21.840 Euro Citroën Berlingo XL Verbrenner 29.040 Euro Citroën ë-Berlingo XL Elektro 38.690 Euro Citroën Spacetourer Verbrenner 47.100 Euro Citroën ë-Spacetourer Elektro 54.800 Euro Dacia Jogger Verbrenner 18.900 Euro Ford Tourneo Connect Verbrenner 37.642 Euro Genesis GV80 Verbrenner 76.380 Euro Hyundai Santa Fe Verbrenner, Plug-in-Hybrid 60.250 Euro Hyundai Staria Verbrenner 57.550 Euro Kia EV9 Elektro 72.490 Euro Kia Sorento Verbrenner, Plug-in-Hybrid 49.889 Euro Land Rover Discovery Sport Verbrenner 55.490 Euro Land Rover Discovery Verbrenner 79.288 Euro Land Rover Defender Verbrenner 75.138 Euro Lexus LM 350h Hybrid 122.700 Euro Maxus Mifa 9 Elektro 68.990 Euro Mazda CX-80 Verbrenner, Plug-in-Hybrid 55.350 Euro Mercedes GLB Verbrenner 47.457 Euro Mercedes EQB Elektro 48.507 Euro Mercedes GLE Verbrenner 90.570 Euro Mercedes GLS Verbrenner 104.520 Euro Mercedes EQS SUV Elektro 109.324 Euro Mercedes T-Modell Lang Verbrenner 30.370 Euro Mercedes EQT Lang Elektro 38.798 Euro Mercedes V-Klasse Verbrenner 54.735 Euro Mercedes EQV Elektro 59.068 Euro Nissan Townstar L2 Verbrenner 31.790 Euro Nissan X-Trail Verbrenner, Hybrid 40.200 Euro Opel Frontera Verbrenner 28.200 Euro Opel Combo Electric XL Elektro 40.350 Euro Opel Zafira Electric Elektro 56.000 Euro Peugeot 5008 Verbrenner 42.250 Euro Peugeot E-5008 Elektro 51.150 Euro Peugeot E-Rifter L2 Elektro 40.190 Euro Peugeot Traveller Verbrenner 47.100 Euro Peugeot E-Traveller Elektro 54.700 Euro Renault Espace Hybrid 43.800 Euro Renault Grand Kangoo Verbrenner 31.300 Euro Seat Tarraco Verbrenner 38.670 Euro Skoda Kodiaq Verbrenner 43.170 Euro SsangYong Rexton Verbrenner 52.990 Euro Tesla Model X Elektro 102.190 Euro Toyota Proace City Verso L2 Verbrenner 34.830 Euro Toyota Proace Verso Verbrenner 64.570 Euro Toyota Proace Verso Electric Elektro 74.675 Euro Toyota Land Cruiser Verbrenner k. A. Vinfast VF9 Elektro 89.790 Euro Volvo XC90 Verbrenner, Plug-in-Hybrid 77.400 Euro Volvo EX90 Elektro 90.500 Euro VW Touran Verbrenner 40.465 Euro VW Caddy Verbrenner 32.386 Euro VW ID. Buzz langer Radstand Elektro 66.854 Euro VW T7 Multivan Verbrenner 54.377 Euro

Hinweis: Die Übersicht fokussiert sich auf Pkw- oder Pkw-ähnliche 7-Sitzer-Autos. Deshalb sind klassische Transporter nicht mit aufgeführt.