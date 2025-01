BMW X7 Facelift (2022): Preis/innen/M50d/M50i

Unser Fazit

Über die zweigeteilten Leuchteinheiten an der Front des BMW X7 Facelift (2022) werden Kritiker:innen sagen, dass sich BMW damit noch weiter vom typischen Markendesign entfernt. Im Gegenzug halten das SUV und die Luxuslimousine (7er, i7) in Zukunft eine sehr prägnant gestaltete Stirnwand in den Fahrtwind – und heben sich damit von der restlichen Modellpalette ab.