Preis: Citroën Berlingo Facelift (2024) bleibt unter 24.000 Euro

Nach einer obligatorischen Steigerung sind die Verbrenner-Varianten des Citroën Berlingo Facelift ab 23.540 Euro zu haben. Das Citroën ë-Berlingo Facelift (2024) startet bei 36.940 Euro und damit mehr als 13.000 Euro über dem Verbrenner. Der Hersteller betont hier jedoch eine Preissenkung zur vergleichbar ausgestatteten Vorgängerversion. (Alle Preise: Stand Februar 2025).

Antrieb: 20 Prozent mehr Reichweite für den ë-Berlingo

Beim elektrischen Citroën ë-Berlingo Facelift (2024) treibt der E-Motor die Vorderräder an und leistet maximal 100 kW (136 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei um zehn Newtonmeter gesteigerten 270 Nm. Eine 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie versorgt den Antrieb mit Strom und kann mit elf kW an Wechselstrom sowie mit 100 kW am Schnelllader "tanken". Mit vollem Akku schafft der elektrische Berlingo dank des Facelifts nun eine WLTP-Reichweite von bis zu 345 km anstelle von zuvor rund 260 km. Eine Wärmepumpe für eine Maximierung der Reichweite bei beheiztem Innenraum ist optional erhältlich. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 135 km/h abgeregelt. Auch Anhänger kann der ë-Berlingo ziehen: Ungebremste Anhänger plus Ladung dürfen insgesamt bis zu 750 kg wiegen (hier alles zur Anhängelast).

Zu den Verbrennern zählt ein PureTech-Benziner mit 110 PS (81 kW) und die Dieselmotoren BlueHDi mit 100 PS (74 kW) und 130 PS (96 kW), wieder mit der optionalen Achtstufen-Automatik für den stärkeren Diesel. Serienmäßig fährt das Citroën Berlingo Facelift (2024) mit einer Sechsgang-Handschaltung.

Exterieur: Zwei Längen zur Wahl (M und XL)

Das Citroën Berlingo Facelift (2024) steht als Berlingo M mit einer Länge von 4,40 m und als Berlingo XL mit einer Länge von 4,75 m zur Wahl. Breite und Höhe betragen unverändert rund 1,85 m. Beide Karosseriegrößen stehen auch für das Citroën ë-Berlingo Facelift (2024) zur Verfügung. Neue LED-Scheinwerfer sowie der überarbeitete Kühlergrill zeigen das neue Markengesicht.

Interieur: mit zwei oder drei Sitzen

Der Kastenwagen ist mit zwei oder drei Sitzen ausgestattet, bietet einen Laderaum von bis zu 4,4 m³ und kann als Verbrenner eine Nutzlast von einer Tonne aufnehmen. Beim Citroën ë-Berlingo Facelift (2024) ist die Nutzlast bei 780 kg erreicht. Auch eine verlängerte Kabine ist verfügbar. Die Rückenlehne des mittleren Sitzes lässt sich nach vorne klappen und als Tisch benutzen. Für einen verlängerten Laderaum kann man zudem den rechten Beifahrersitz umklappen. Das Armaturenbrett und das Lenkrad erstrahlen in neuem Design, ein 10-Zoll-Touchscreen bietet Zugang zum Infotainmentsystem. Die Smartphoneanbindung via Apple CarPlay und Android Auto funktioniert kabellos. Beim ë-Berlingo Facelift sind Schaltwippen hinter dem Lenkrad zur Einstellung des Rekuperationsgrades angebracht. Neu sind auch die optionalen sogenannten Advanced Comfort Sitze, die mit speziellen Seitenstützen sowie hochwertigem Schaum und Stoffbezug ausgestattet sind.

Assistenzsysteme: Freier Blick nach hinten

Eine Kamera über den hinteren Türen und eine unter dem rechten Außenspiegel, soll die Übersichtlichkeit beim Citroën Berlingo Facelift (2024) steigern. Das Kamerabild wird in den Rückspiegel projiziert. Zwölf Sensoren sollen das Einparken erleichtern und der Highway Driver Assist vereint die adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go und Spurhalteassistent. Auch ein Müdigkeitswarner, ein automatischer Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie ein Geschwindigkeitsbegrenzer sind an Bord.