Während der kleine Bruder als E-3008 kurz vor seiner Präsentation steht, dreht der größere Peugeot 5008 noch gemütliche Erlkönig-Runden, bevor der 7-Sitzer vermutlich 2024 debütiert. Zum Preis und zur Verfügbarkeit der GT-Line lässt sich noch nichts Verbindliches sagen.

Preis: Peugeot 5008 (2024) als Elektroauto womöglich deutlich teurer

Optisch bleibt sich der Peugeot 5008 (2024) mit seinem kastigen SUV-Look treu, wie erste Erlkönig-Bilder verraten. Aber gilt das auch für den Antrieb und den Preis? Letzterer hängt vor allem davon ab, ob Peugeots Großer ebenso ausschließlich vollelektrisch wird wie der kommende E-3008. Sollte der Siebensitzer auch auf der brandneuen STLA Medium Plattform aufbauen, dürften die 38.020 Euro (Stand: September 2023) des Vorgängers schwer zu halten sein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Peugeot 408 (2022) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Möglicherweise ausschließlich elektrisch

Wie bereits im vorigen Absatz angedeutet, ist das Antriebslayout des Peugeot 5008 (2024) noch nicht endgültig geklärt. Er könnte sowohl ausschließlich vollelektrisch kommen als auch auf der bekannten EMP2-Plattform, auf der zum Beispiel auch der aktuelle 308 und der 408 fußen. Letztere Option würde sowohl Verbrenner als auch Elektromotoren erlauben. Auf dem fünften Erlkönigbild scheint sogar ein Endtopf unter dem Stoßfänger hervorzublitzen, was auf zweitere Option hindeuten würde. In diesem Fall stünden Dreizylinder-Benziner mit 131 bis 136 PS (96 bis 100 kW), elektrifizierte Vierzylinder-Ottomotoren mit 180 bis 225 PS (132 bis 165 kW) sowie ein Dieselmotor mit 131 PS (96 kW) und ein 115 kW (156 PS) starker Elektromotor bereit. Die schwächeren Verbrenner fahren im Peugeot 308 beziehungsweise 408 stets mit einer Sechsgang-Handschaltung, während die stärkeren Varianten auf eine Sechsgang-Doppelkupplung (Dreizylinder) oder eine Achtstufen-Automatik setzen. Allradantrieb dürfte in diesem Fall wie bislang nicht erhältlich sein. Ganz anders STLA Medium: Hier sind sowohl Vorder- als auch Allradantrieb machbar, verbunden mit Leistungen von 160 bis 285 kW (217 bis 387 PS). Dank Batteriegrößen von bis zu 98 kWh sollen Reichweiten von 700 km möglich sein.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Es bleibt klassisch kantig

Von der Wandlung des 3008 vom Kompakt-SUV zum coupéartigen Elektro-Hochbeiner ist beim Peugeot 5008 (2024) nichts zu spüren. Das Dach umspannt wie gehabt den gesamten Innenraum, ohne im Sinne der aktuellen Mode den Menschen auf der Rückbank den Nacken zu verrenken. Die Front wird allem Anschein nach einen definierteren Kühlergrill erhalten, während das Tagfahrlicht in Säbelzahnoptik kaum wegzudenken ist. An der Seite erkennen wir die avantgardistischen Felgen des 408. Unter der Tarnung am Heck könnten sich ähnliche dreiteilige Leuchten verbergen wie am 308.

Interieur: Neues Panoramacockpit aus dem E-3008

Wenn der Peugeot 5008 im Laufe des Jahres 2024 debütiert, wäre es schon eine große Überraschung, wenn er nicht das neue Panorama i-Cockpit des E-3008 erhalten würde. Auf den Erlkönigfotos fällt jedenfalls ein hoch aufragender, länglicher Gegenstand hinter der Windschutzscheibe auf, der von den Maßen her auf den 21 Zoll großen Screen zutreffen könnte. Auch die bewährte, optionale 7-Sitzer-Konfiguration dürfte gesetzt sein. Gegen eine Fortsetzung der sportlich angehauchten GT-Line spricht ebenfalls nichts. Sollte aus dem 5008 ein reiner Vollelektriker werden, dürfen sich Passagier:innen zudem – Elektroauto-typisch – über luftigere Platzverhältnisse freuen. Ob der geräumige Kofferraum von derzeit 780 bis 1940 l mit der neuen Generation ausgebaut wird, bleibt abzuwarten.