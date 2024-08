Das kostet der überarbeitete Peugeot Rifter

Der Hochdachkombi aus dem Hause Peugeot ist seit 2022 ausschließlich rein elektrisch betrieben zu haben. 2024 erhält er als Peugeot E-Rifter Facelift ein überarbeitetes Design, einen modernisierten Innenraum und zusätzliche Assistenzsysteme. Das ist der Preis!

Preis: Peugeot (E-)Rifter Facelift (2024) ab 38.440 Euro

Seit 2018 auf dem Markt und seit 2022 im Gegensatz zur Nutzfahrzeugvariante Peugeot Partner nur noch rein elektrisch erhältlich, bringt das Peugeot E-Rifter Facelift (2024) einige Neuerungen in den französischen Elektro-Van. So erhält das Modell eine neue Optik, einen aufgefrischten Innenraum sowie einen verbesserten Antriebsstrang und erweiterte Assistenzsysteme. Den Preis beziffert Peugeot mit mindestens 38.440 Euro für die kurze Variante L1 und 39.440 Euro für die Langversion L2 (Stand: August 2024).

Antrieb: Der Rifter fährt immer elektrisch – bis zu 340 km weit

Wie gehabt wird auch das Peugeot E-Rifter Facelift (2024) ausschließlich elektrisch angetrieben. Ein Verbrenner ist schon seit Januar 2022 nicht mehr erhältlich. Den Elektroantrieb hat Peugeot aus dem Vorgänger übernommen und leicht überarbeitet. Die Leistungswerte von 100 kW (136 PS), 270 Nm Drehmoment, 0 auf 100 in 11,2 s und 135 km/h Höchstgeschwindigkeit unterscheiden sich daher nicht. Was sich aber ändert, ist die Reichweite, die von ehemals 278 km auf bis zu 340 km (WLTP) ansteigt. Mitverantwortlich ist ein neues regeneratives Bremssystem, das sich stufenweise per Schaltwippen hinter dem Lenkrad einstellen lässt. Die Batteriekapazität bleibt bei 50 kWh.

Exterieur: Neues Design & Maße

Das Peugeot E-Rifter Facelift (2024) fährt nun mit der markentypische Front mit dem erneuerten Firmenlogo und der markanten Peugeot-Lichtsignatur vor. Darüber hinaus ändert sich am Exterieur nichts Nennenswertes. Den E-Rifter bietet Peugeot in zwei Längen zu je 4405 mm Länge (L1) und 4755 mm Länge (L2) an. Während sich die Breite von 2107 mm (mit Außenspiegeln) nicht unterscheidet, misst der L1 1818 mm in der Höhe und der L2 1837 mm. Der kurze Radstand von 2785 mm wird in der Langversion um exakt zehn Millimeter verlängert.

Interieur: Neues Cockpit & die Kofferraumvolumina von L1 sowie L2

Im Innenraum des Peugeot E-Rifter Facelift (2024) kommt eine gänzlich neue Armaturentafel zum Einsatz, die auf Peugeots Idee des i-Cockpits basiert. Sie enthält einen zehn Zoll großen Touchscreen, der 25,4 cm in der Diagonale misst. Das Lenkrad ist nun kompakter, beheizt und mit integrierten Bedientasten bestückt. In der Mittelkonsole ist jetzt eine induktive Ladestation integriert.

Je nach Ausstattung verfügt der Hochdachkombi über fünf oder sieben Sitze. Das Ladevolumen reicht von 775 l bei der Standardversion L1 mit fünf Sitzen bis zu 4000 l bei umgeklappten Rücksitzbänken in der Langversion L2. In der zweiten Sitzreihe lässt sich jeder der drei Sitze individuell umklappen. Im Sinne einer erleichterten Be- und Entladung besitzt der (E-)Rifter zwei seitliche Schiebetüren und eine große Heckklappe mit einer separat öffnenden kleinen Heckklappe.

Assistenzsysteme: Peugeot erweitert das Angebot

Das Peugeot E-Rifter Facelift (2024) verfügt über eine ganze Reihe an Assistenzsystemen. Über insgesamt 18 Fahrassistenzsysteme verfügt der französische Hochdachkombi, dazu zählen ein Müdigkeitswarner, eine Verkehrsschildererkennung, ein Spurhalteassistent, ein Frontkollisionswarner und ein Geschwindigkeitsbegrenzer. Neu hinzu kommt ein automatischer Geschwindigkeitsregler. Zusätzlich verfügt der E-Rifter über eine Einparkhilfe mit zwölf Sensoren und einer Rückfahrkamera, die das Sichtfeld nach hinten um 180 Grad abdeckt. Peugeot ermöglicht eine Vernetzung via Peugeot i-Connect und MyPeugeot. Features dabei sind beispielsweise eine Wartungsüberwachung und eine individuelle Ladeverwaltung der Batterie (Ladezeiten feststellen, verwalten und anpassen).