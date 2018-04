Der Kleinwagen-Markt ist bunt und vielfältig, in keiner anderen Fahrzeugklasse greifen die Käufer so gerne zu kräftigen Farben und nirgendwo sonst dürfen Designer so mutig sein. Aber zu einem guten Kleinwagen gehört mehr als ein starker Auftritt, auch Komfort und Platzangebot sowie Agilität und Effizienz sind bei der Wahl des richtigen Autos entscheidend. Wir haben alle News zu Kleinwagen und stellen alle Neuheiten vor.