Genesis ist die neue und weitestgehend eigenständige Premiummarke von Hyundai. War Genesis zuvor lediglich ein Namenszusatz beziehungsweise der Name eines Hyundai-Modells, ist es seit Ende 2015 endgültig eine eigene Marke. Sie wird von Manfred Fitzgerald gemanaged, Chefdesigner ist Luc Donckerwolke. Hyundais Chefentwickler Alfred Biermann übernimmt die Feinabstimmung der neuen Genesis-Modelle. Bislang brachte Genesis zwei Modelle heraus: Der Genesis G80 – in Deutschland firmiert das Auto noch unter dem Namen Hyundai Genesis – tritt in der oberen Mittelklasse gegen A6, 5er und E-Klasse an, mit dem um die Jahreswende 2016 vorgestellten Genesis G90 in der Luxusklasse. Der Masterplan der Marke sieht nicht nur vor, Genesis als weltweiten Premiumhersteller zu etablieren, sondern auch noch eine Mittelklasse-Limousine, ein Sportcoupé und zwei SUV herauszubringen. Alle Modelle vereint das Ziel, innovativ, hochwertig und sportlich zu sein. Als neuestes Modell wird der Genesis G70 erwartet, der unter anderem gegen BMW 3er, Mercedes C-Klasse und Audi A4 antreten wird.