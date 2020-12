Der Land Rover Defender (2019) steht in den Karosserielängen 90 und 110, mit mehrere Motoren, darunter ein Plug-in-Hybrid, und zig Ausstattungs-Optionen zum Preis ab 48.740 Euro zur Wahl. Und: Erste Fotos vom Land Rover Defender V8 und der praktischen Hard Top-Variante!

Gespannt haben Offroad-Enthusiasten aus aller Welt auf die Serienversion des neuen Land Rover Defender (2019) zum Preis ab 48.740 Euro (90er; Stand: Dezember 2020) gewartet. Mit dem 2016 nach 68 Jahren Bauzeit eingestellten Vorgänger hat die Neuauflage technisch wie erwartet nichts zu tun. Das Konzept ist ähnlich, wird allerdings dank neuester Technik und Ausstattung auf ein zeitgemäßes Niveau gebraucht. Mit beeindruckender Nutzlast, einem leistungsfähigen Allradsystem, den zwei Radständen 90 und 110 und besonders strapazierfähigen Modellen für gewerbliche Kunden folgt die Neuauflage ihrer Ahnenreihe. Optisch ist die kommende Gelände-Legende mit ihrer charakteristischen Silhouette auf den ersten Blick als Defender erkennbar: Knappe Überhänge an Front und Heck ermöglichen großzügige Böschungswinkel, auch die sogenannten Alpine-Fenster am Dach sowie die seitlich angeschlagene Hecktür samt Reserverad sind klassische Defender Design-Details. Für die Variante mit kurzem Radstand bietet Land Rover ein Faltdach aus Stoff an. Im Innenraum betonen die Designer ebenfalls den sachlich-soliden Charakter. Unter anderem lässt sich optional ein klappbarer dritter Sitz für die erste Reihe ordern. So steht der Land Rover Defender (2019) in der Langversion je nach Einsatzgebiet mit fünf, fünf plus zwei oder sechs Sitzen zur Wahl. Das Kofferraumvolumen lässt sich von 1075 Litern auf bis zu 2380 Liter erweitern.

Fahrbericht Neuer Land Rover Defender (2019): Testfahrt Der neue Defender im Check

Der Land Rover Defender (2020) im Video:

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Land Rover Defender (2019) als 90 und 110

Technisch basiert der Land Rover Defender (2019) mit den Radständen 90 und 110 auf einer neu entwickelten Plattform namens D7x – laut Land Rover handelt es sich bei der Konstruktion auf Basis eines Alu-Monocoque um die steifste Karosseriestruktur der Unternehmensgeschichte. Permanenter Allradantrieb ist Ehrensache. Der Geländewagen verfügt ab Werk über ein zweistufiges Verteilergetriebe sowie ein sperrbares Mittendifferenzial, gegen Aufpreis perfektioniert ein Hinterachs-Sperrdifferenzial die Offroad-Qualitäten. Das Fahrwerk mit Einzelradaufhängungen, Doppelquerlenker-Vorderachse und einer Integral-Hinterachse soll zudem auch auf befestigten Straßen angenehmen Fahrkomfort und Langstreckentauglichkeit bieten. Technisch waren Defender-Fahrer im Gelände bislang weitgehend auf sich alleine gestellt. Das neue Modell unterstützt den Piloten nun mit verschiedensten modernen Assistenzsystemen. Zur Ausstattung gehören Kameras, die ihr Bild vor den Vorderrädern auf den Touchscreen-Monitor im Innenraum übertragen und so die Motorhaube virtuell verschwinden lassen. Dazu kann die neueste Generation der Offroad-Fahrhilfe Terrain Response 2 je nach Vorliebe des Fahrers konfiguriert werden. Mit einer Wattiefe von 900 Millimetern und einem passenden Wat-Programm sollen für den Land Rover Defender (2019) auch tiefe Flussdurchfahrten kein Problem darstellen.

Vergleichstest Land Rover Defender/Ineos Grenadier: Vergleich Wer baut den wahren Defender-Erben?

Preis des Land Rover Defender (2019)

Seit seinem Marktstart im Frühjahr 2020 steht der Land Rover Defender (2019) zum Preis ab 54.198 Euro (Stand: Dezember 2020) beim Händler, dann als 110er mit fünf Türen und einer Länge von 5,02 Metern. Im September 2020 reichen die Briten den dreitürigen 90er nach, der etwa einen halben Meter kürzer ist und den Grundpreis auf 48.447 Euro drückt. Zum Jahresende soll es dann eine noch günstigere Variante für gewerbliche Kunden geben. Zwei Benziner und zwei Dieselmotoren stehen zur Wahl, die ab Werk an eine Achtgang-Automatik gekoppelt sind. Zum Modelljahr 2021 bietet Land Rover drei neue Ingenium-Sechszylinder-Diesel an, die 200, 249 und 300 PS leisten. Auf Benziner-Seite markiert ein Vierzylinder-Turbomotor mit 300 PS den Einstieg. Leistungsstärker ist der Land Rover Defender P400 AWD MHEV mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder, 400 PS und Mild-Hybrid-Technik. Ab 2021 bereichert der Plug-in Hybrid P400e die Motorenpalette. Er hat eine Systemleistung von 404 PS und kann bis zu 53 Kilometer rein elektrisch zurücklegen.

Neuheiten Land Rover Defender Works V8 (2018): Preis & Motor Das kostet der stärkste Defender

Wir haben den Land Rover Defender V8 als Erlkönig gespottet. Foto: CarPix

Land Rover Defender V8 (2021) gesichtet

Unweit des Nürburgrings haben die Briten bereits den Land Rover Defender V8 (2021) getestet, wie die Fotos des Prototyps beweisen. Vorne lässt sich wie beim aktuellen Top-Modell Defender X eine farblich abgesetzte Motorhaube erkennen, deren schwarzer Lack bis in den Kühlergrill hineinzieht. Außerdem scheint das Modell über größere Felgen zu verfügen. Wirklich interessant wird es am Heck, wo eine vierflutige Auspuffanlage die Klangkulisse des V8-Motors verstreut. Ansonsten zeigt sich der Prototyp nur dezent kräftiger: Es gibt keine voluminösen Lufteinlässe oder gar Kotflügelverbreiterungen. Dafür scheint der hier gezeigte Defender einen Überrollkäfig verbaut zu haben, den wir uns beim besten Willen nicht in der Serienproduktion vorstellen können. Apropos Serienproduktion: Der Land Rover Defender V8 könnte 2021 präsentiert werden, möglicherweise unter dem Namen der Land Rover-Performance-Marke SVO (Special Vehicles Operation) als Land Rover Defender SVR mit mindestens 450 PS – der aktuell stärkste Sechszylinder leistet 400 PS. Ein Preis für den bulligen Geländewagen ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob es den V8 auch als kurzen 90 gibt.

Classic Cars Land Rover Defender 110 TDI: Kaufberatung Darauf ist beim Defender zu achten

Nutzfahrzeugvariante Land Rover Defender Hard Top (2021)

Im Januar 2021 kehrt der Land Rover Defender Hard Top zurück. Der Namenszusatz geht in der langen Defender-Historie auf das Jahr 1954 zurück. Als 90 oder 110 verfügbar, bietet der Geländegänger je nach Bauform ein Ladevolumen von 1355 bis 2059 Liter. Während der kleinere Defender 670 Kilogramm zuladen darf, sind es beim größeren bis zu 800 Kilogramm Nutzlast. Dazu kommen bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast und wie gehabt beste Offroad-Eigenschaften. Dem Hard Top vorbehalten ist der durch eine dachhohe Trennwand separierte Laderaum, der mit Gummifußboden, Zurrpunkten, Haken und Staufächern voll nutzbar ist. Obwohl nur in der ersten Reihe Sitzplätze vorhanden sind, können dank des klappbaren Notsitzes bis zu drei Personen mitfahren. Der Land Rover Defender Hard Top (2021) ist als 90 mit 200 PS und 500 Newtonmeter starken Sechszylinder-Diesel erhältlich. Interessenten des 110 haben die Wahl zwischen dem Reihensechszylinder-Diesel mit 249 PS und 570 Newtonmeter oder 300 PS und 650 Newtonmeter. Achtstufenautomatik und Allradantrieb sind bei allen drei Varianten Serie. Der Preis startet für den Dreitürer bei 48.740 Euro und beim Fünftürer ab 59.657 Euro (Stand: September 2020).

Neuheiten Ineos Grenadier (2021): Preis, 4x4, Fotos Defender-Rivale startet 2021

Der Land Rover Defender (2019) im Crashtest