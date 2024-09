Elektrische Peugeot-Vans eingepreist

Dem Peugeot E-Traveller Facelift (2024) und dem Peugeot E-Expert Facelift (2024) wird das neue Markengesicht aufgesetzt. Die Überarbeitung fokussiert sich darüber hinaus auf einen komfortableren Innenraum und neue Assistenzsysteme.

Preis: Peugeot E-Traveller & Peugeot E-Expert Facelift (2024) über 40.000 Euro

Peugeot rollt 2024 ein Facelift für den E-Traveller und den E-Expert an den Start. Die Elektro-Vans zeigen sich im neuen Markendesign und wurden optisch wie technisch modernisiert. Die Preise zur günstigeren Nutzfahrzeug-Variante Peugeot E-Expert beginnen nach dem Facelift bei 44.230 Euro und den für Personentransport ausgelegten E-Traveller gibt es im Konfigurator ab 46.230 Euro. Für je 1000 Euro Aufpreis gibt es die längere Version und für je 6000 Euro mehr die Batterievariante mit mehr Kapazität (Preise: Stand September 2024).

Antriebe: Zwei Batterien stehen zur Wahl

Zwei Batterievarianten werden in dem Transport-Duo Peugeot E-Traveller Facelift (2024) und Peugeot E-Expert Facelift (2024) angeboten. Die kleinere fasst eine Kapazität von 50 kWh und soll so bei beiden Modellen unabhängig von der Fahrzeuglänge eine Maximalreichweite von rund 220 km (WLTP) ermöglichen. Die große 75-kWh-Batterie wiederum soll 345 km (WLTP) schaffen. Die Leistung des Elektromotors beläuft sich auf 100 kW (136 PS) und ein Drehmoment von 260 Nm, dabei gibt Peugeot eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h an. Neu an Bord ist ein regeneratives Bremssystem, das sich via Schaltwippen am Lenkrad in seiner Rekuperation verstellen lässt.

Exterieur: E-Traveller & E-Expert Facelift (2024) in neuem Gewand

Sowohl das Peugeot E-Traveller Facelift (2024) als auch das Peugeot E-Expert Facelift (2024) erhalten die neue Gestaltung der Peugeot-Modellpalette. Dazu gehören die umgestaltete Front mit dem neuen Markenemblem und die LED-Frontscheinwerfer mit dem markanten Krallen-Design. Seitenlinie und Heck unterscheiden sich nicht von denen der Vorgänger, einzig die LED-Heckleuchten erhalten eine veränderte Gestaltung. Beide Modelle werden in zwei Größen angeboten, zu je 4980 mm (L2) oder 5330 mm (L3) Länge. Alle Varianten sind 1920 mm hoch.

Interieur: Modern und komfortabel

Der Innenraum des Peugeot E-Traveller Facelift (2024) wurde zwecks Komforts und Funktionalität neugestaltet. Digitale Armaturen dominieren das Cockpit, das Peugeot aber noch nicht zeigt, und werden durch einen zentralen, zehn Zoll großen Touchscreen flankiert. Serienmäßig ist das Infotainmentsystem Peugeot i-Connect mit Schnittstellen zu Apple CarPlay und Android Auto. Gegen Aufpreis lassen sich weitere vernetzte Dienste dazubuchen, welche die Wartung des Fahrzeugs sowie Ladestatus und -möglichkeiten in der Umgebung anzeigen. Das Armaturenbrett und die Mittelkonsole erhalten mehr Ablagefächer. Es bleibt bei Sitzplätzen für bis zu neun Personen. Beide Modelle, also auch das Peugeot E-Expert Facelift (2024), verfügen über mehrere USB-Steckdosen im Fond und im Cockpit sowie einer Induktionsladestation in der Mittelkonsole.

Assistenzsysteme: Hohe Konnektivität

Das Peugeot E-Traveller und E-Expert Facelift (2024) bringt viele Assistenzsysteme mit sich. So sind ein Müdigkeitswarner, eine Verkehrsschilderkennung, ein Spurhalteassistent, eine Fußgänger- und Radfahrererkennung und ein Geschwindigkeitsregler im Serienumfang mit inbegriffen. Optional ist ein automatischer Geschwindigkeitsregler erhältlich.