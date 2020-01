Das Design entstand durch eine Kollaboration der Genesis Design Studios in Südkorea, USA und Deutschland. Das Ergebnis ist ein SUV, das sich mit seinem Erscheinungsbild nahtlos in die Modellpalette der Koreaner integriert.

Der Genesis GV80 (2020) ist das erste Serien-SUV der Koreaner. Erste Fotos geben einen Ausblick auf das angekündigte Luxus-SUV der Hyundai-Nobelmarke!

Mit dem Genesis GV80 (2020) bringen die Koreaner ihr erstes SUV und damit das vierte Modell der Hyundai-Nobelmarke auf den Markt. Schon 2017 gab das Genesis GV80 Fuel Cell Concept einen Ausblick auf das nun mit ersten Fotos angekündigte SUV. Es basiert auf der Konzern-Plattform für Hinterradantrieb, die auch Allradantrieb als Option zulässt. Das Design entstand durch eine Kollaboration der Genesis-Design-Studios in Südkorea, den USA und Deutschland. Das Ergebnis ist ein SUV, dessen Erscheinungsbild sich nahtlos in die Modellpalette der Koreaner integriert. Typisch ist der große, nach unten spitz zulaufende Kühlergrill, der an ein Schild erinnert. Die Frontscheinwerfer bestehen, anders als bei den älteren Modellen von Genesis, aus jeweils zwei dünnen, übereinander angeordneten Leuchtstreifen. Die Luftschlitze in den vorderen Kotflügeln und die Heckleuchten des Genesis GV80 (2020) greifen dieses Design auf. Mehr zum Thema: Unser SUV des Jahres

Neuheiten Genesis G80 (2019): Erste Fotos Genesis G80 kommt auch nach Europa

Genesis GV80 Concept (2017) im Video:

Erste Fotos vom Genesis GV80 (2020)