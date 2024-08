Bald startet der neue Land Cruiser

Die Maße des Land Cruiser betragen in der Länge 4,92 m, in der Breite 1,98 m und in der Höhe 1,87 m.

Der Toyota Land Cruiser (2024) – in vielen Teilen der Welt auch unter dem Namen Prado bekannt – feiert hierzulande voraussichtlich im Frühjahr 2024 seinen Marktstart. Der Motor läuft mit Diesel, ab 2025 auch als Mildhybrid. Wir geben eine Preiseinschätzung.

Preis: Über 50.000 Euro für den Toyota Land Cruiser (2024)?

Die Neuauflage des Toyota Land Cruiser (2024) hat kaum etwas mit dem Modell zu tun, das aktuell noch unter diesem Namen in Deutschland bestellbar ist. Viel mehr ist er der Nachfolger des bereits seit 2009 angebotenen und zuletzt 2019 gelifteten J15. Darüber rangiert seit 2021 der größere J300, der jedoch nicht mehr in Deutschland angeboten wird. Premiere feierte der neueste Land Cruiser, der im Frühjahr 2024 zu den hiesigen Händlern rollen soll, in den USA. Dort ist der Geländewagen ab umgerechnet 51.919 Euro (First Edition: 69.550 Euro, Stand: April 2024) erhältlich, zuzüglich Steuern und Nebenkosten. Realistischerweise werden solche Preise also für deutsche Endkund:innen nicht zu halten sein. Seit Oktober 2023 ist der Land Cruiser hierzulande bestellbar. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota bZ4X (2023) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Diesel und Mildhybrid-Diesel

Der Toyota Land Cruiser (2024) ist zum Marktstart in Deutschland mit einem 2,8 l großen Dieselmotor verfügbar. Der Vierzylinder leistet 204 PS (150 kW) und überträgt seine 500 Nm über eine Achtstufen-Automatik. Das befähigt ihn zum Ziehen von Anhängern bis 3500 kg (Anhängelast). Ab 2025 soll eine Mildhybrid-Version auf den Markt kommen. Vielversprechend sind jedoch die angekündigten Fahreigenschaften: Die Stabilisatoren vorne sind eine neue Entwicklung von Toyota und können vom Fahrersitz aus eingestellt werden. So soll das Fahrzeug ideal für Offroad-Fahrten gerüstet sein und gleichzeitig Komfort auf dem Asphalt bieten. Bei Geländefahrten kann zusätzlich aus den Multi-Terrain-Fahrmodi gewählt werden, um die Performance optimal an die Gegebenheiten anzupassen. Allradantrieb ist für den Geländewagen natürlich obligatorisch, weshalb Toyota mit verbesserten Differentialen und einer schnelleren automatischen Differentialsperre wirbt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Back to the roots

Die Neuauflage des Toyota Land Cruiser (2024) ist unverkennbar als solcher zu erkennen. Der Hersteller hat sich ein Beispiel an vergangenen Tagen genommen und dabei nicht nur den Schein bewahrt, sondern auch die grundlegenden Tugenden gepflegt. Kurze Überhänge, ausgeformte Ecken und ein schmaler Unterbau fördern die Geländegängigkeit. Zudem hat Toyota viele Teile am Wagen so ausgeführt, dass sie bei einer Beschädigung einfacher ausgetauscht werden können. Die Maße des Land Cruiser betragen in der Länge 4,93 m, in der Breite 1,98 m und in der Höhe 1,94 m. Der Radstand erstreckt sich auf 2,85 m. Wer den Land Cruiser vorbestellt hat, bekommt die auf 3000 Exemplare limitierte First Edition mit noch mehr Retro-Styling. Übrigens: Die Scheinwerfer sind wahlweise rund (siehe Bild 1) oder eckig erhältlich (siehe Bild 8)

Interieur: Tradition und Moderne

Foto: Toyota

Im Innenraum des Toyota Land Cruiser (2024) herrscht primär Funktionalität, der Hersteller hat dabei aber nicht auf Komfort-Features verzichtet. Ein digitales Cockpit (9 oder 12,3 Zoll) ist ebenso vorhanden wie ein zentraler Touchscreen (8 oder 12,3 Zoll) und eine separate Bedieneinheit für diverse Grundfunktionen. Das Lenkrad ist mit Schaltern und Knöpfen gespickt, ebenso wie die Mittelkonsole. Tieliegende Fenster sollen die Übersichtlichkeit erhöhen. Je nach Nutzungsprofil ist der Land Cruiser wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen erhältlich.

Assistenzsysteme des Toyota Land Cruiser (2024)

Wie der größere J300 basiert auch der Toyota Land Cruiser (2024) auf der GA-F-Plattform. Diese sorgt für mehr Robustheit und Steifigkeit und ist die Basis für modernste Technik. Der Land Cruiser arbeitet nun mit einer elektrischen Servolenkung, was nicht nur den Komfort erhöht, sondern auch den Einsatz eines Spurhalteassistent ermöglicht. Rundumkameras zeigen die unmittelbare Umgebung neben und unter dem Fahrzeug. Für Sicherheit sorgt zudem das Toyota T-Mate-Paket mit dem aktuellen Toyota Safety Sense-System, das zahlreiche Helferlein wie Verkehrsschilderkennung, Kollisionswarner oder eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage beinhaltet.

Fahreindruck: Geländegänger und Statussymbol vereint

Ähnlich wie beim aktuellen Defender und Jimny handelt es sich beim neuen Toyota Land Cruiser (2024) um die Neuerfindung eines legendären Geländewagens, die den Spirit des Modells aber respektiert und weiterführt. Vorstellbar, dass er nicht nur bei denjenigen ankommt, welche die Geländegängigkeit von Berufswegen brauchen. Das Styling dürfte dazu beitragen, dass der Toyota für einige eine Alternative zu Mercedes G-Klasse oder Ineos Grenadier wird.

Von Ted Welford