Mit dem Skoda Kodiaq will die tschechische Marke auch im hart umkämpften SUV-Segment erfolgreich sein. Dafür nutzt der Kodiaq den Modularen Querbaukasten des VW-Konzerns und bedient sich munter an der Technik des Tiguan. Standardmäßig ist das Skoda-SUV ein Fünfsitzer, auf Wunsch kann er aber mit dritter Sitzreihe geordert und damit zum Siebensitzer erweitert werden. Neben den Basis-Versionen bekommt der Kodiaq als Sportline einen kraftvolleren Auftritt. Auch eine besonders leistungsstarke RS-Version des SUV ist geplant. Auf Basis des Kodiaq will Skoda zudem ein SUV-Coupé rausbringen.

In den ersten Tests muss sich der Skoda Kodiaq gegen seine Rivalen behaupten. Dabei wird das SUV auf Herz und Nieren getestet und in seinen Fahreigenschaften, Umweltverträglichkeit und Preis-Leistungsverhältnis unter die Lupe genommen. Neben den Vergleichstests, muss sich der Kodiaq auch alleine in Einzeltests beweisen und zeigen, dass er ein SUV mit echten Geländegänger-Qualitäten ist. Im Fahrbericht wird der Skoda Kodiaq mit auf die erste Fahrt genommen. Die Eindrücke schildern wir im Test.