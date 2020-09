Der Genesis GV80 ist das erste SUV der Hyundai-Premiumtochter. Schon 2017 gab das Genesis GV80 Fuel Cell Concept einen ersten Ausblick auf das neue Modell, das in der Oberklasse antritt. Es basiert auf der Konzern-Plattform für Hinterradantrieb, die auch Allradantrieb als Option zulässt. Das Design entstand durch eine Kollaboration der Genesis-Design-Studios in Südkorea und fügt sich nahtlos in die Modellpalette der Koreaner ein. Typisch ist der große, nach unten spitz zulaufende Kühlergrill, der an ein Schild erinnert. Die Frontscheinwerfer bestehen aus jeweils zwei dünnen, übereinander angeordneten Leuchtstreifen. Die Luftschlitze in den vorderen Kotflügeln und die Heckleuchten greifen dieses Design wieder auf. Unter der Haube des Genesis GV80 sitzt entweder ein V6-Diesel oder einer von zwei Turbo-Benzinern.