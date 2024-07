Elektrischer Zafira ab 47.550 Euro

Für die Vivaro-Modelle gibt Opel ein bis zu 6,6 m³ großes Ladevolumen und bis zu 1,4 t Zuladung an.

Den Opel Zafira gibt es ausschließlich mit reinem Elektroantrieb, der Vivaro darf auch mit Diesel oder Wasserstoff fahren. Was das Opel Zafira Electric Facelift (2024) und das Opel Vivaro Facelift (2024) auszeichnet, zu welchem Preis sie zu haben sind und mehr beantworten wir hier!

Preis: Opel Zafira Electric Facelift (2024) ab 47.550 Euro

Mit dem Opel Zafira Electric Facelift (2024) hat der Hersteller den Van für Familien und Shuttleservices unter anderem optisch näher an die Opel-Flotte gerückt und die Reichweite optimiert. Der Preis startet mit 50-kWh-Akku bei 47.550 Euro für die Ausstattungsvariante "Edition" in der Standardlänge, der Leasingpreis bei 399 Euro im Monat. Die Langversion Zafira Electric XL startet bei 48.550 Euro. Die größere 75-kWh-Batterie kostet 6000 Euro Aufpreis. Für die Ausstattung GS kommen 7550 Euro als Preisaufschlag hinzu. Für den Opel Vivaro stehen seit dem Facelift 2024 rund 36.120 Euro in der Liste. Die gewerbliche Kundschaft kann den Transporter auch ab 279 Euro im Monat (zzgl. MwSt./ohne Anzahlung/48 Monate) leasen. Für den Vivaro Electric startet der Preis bei 47.005 Euro (Alle Preise: Stand Juli 2024).

Antrieb: Zafira mit einem E-Motor & zwei Akku-Varianten, Vivaro auch mit Diesel und H2

Opel Zafira Electric

Für das Opel Zafira Electric Facelift (2024) bietet der Hersteller keine Optionen beim Elektromotor. Wie gehabt kommt ein 100 kW (136 PS) starker E-Antrieb zum Einsatz, der eine Dauerleistung von 57 kW (77 PS) an den Tag legt. Das maximale Drehmoment ist bei 260 Nm erreicht. Einzig beim Akku besteht eine Wahl, nämlich zwischen 50 kWh und 75 kWh. Mit der kleineren Batterie kommt der Van auf eine WLTP-Reichweite von 213 bis 220 km, die größere Batterie schafft 335 bis 347 km. Der Stromverbrauch pendelt sich laut WLTP-Messung bei beiden Versionen bei rund 24,7 kWh auf 100 km ein,

Opel Vivaro

Mit dem Opel Vivaro Facelift (2024) passt der Hersteller die Variation an Dieselmotoren an: Die Leistung erstreckt sich nun von 120 PS (88 kW) bis 177 PS (130 kW). Der bisher schwächste Motor mit 102 PS (75 kW) fällt aus dem Programm. Das elektrisch angetriebene Opel Vivaro Electric Facelift (2024) greift wie der Zafira Electric auf einen Elektromotor mit 100 kW (136 PS) zurück. Auch die Batterieoptionen und Reichweiten sind die gleichen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Etwas verspätet kommt auch der Opel Vivaro Hydrogen (2024) auf den Markt, der mit einer Wasserstoff-Brennzelle ausgerüstet ist und über 400 km Reichweite (WLTP) mit einer Tankfüllung schaffen soll.

Exterieur: Neues Markengesicht mit Vizor

Bis auf die Front hat sich durch das Opel Zafira und Vivaro (Electric) Facelift (2024) nur wenig verändert. Weiterhin wird der kleine Transporter als Kastenwagen namens Cargo, Doppelkabine und Aufbaugestell angeboten. Die Maße des Zafira Facelift betragen standardmäßig in Länge, Breite und Höhe 4981, 2204 (mit Spiegel) und 1890 mm und als XL 5331, 2204 und 1890 mm. Beim Opel Vivaro Facelift betragen die beiden Transporter-Längen 4959 und 5309 mm. Zudem ist die Langversion 1935 mm hoch.

Gänzlich neu ist die Frontgestaltung der beiden Opel-Modelle. Wie der Opel Combo erhält auch das Opel Vivaro (Electric) Facelift (2024) und das Opel Zafira Electric Facelift (2024) die Vizor-Front, das neue Markengesicht bei Opel. Gemeint ist dabei die dunkel akzentuierte Fläche, welche die Frontscheinwerfer, Kühlergrill oder Frontabdeckung und das Markenlogo umfasst und in einem Element verbindet.

Interieur: Neuer Armaturenträger

Foto: Opel

An den Innenraum des Opel Vivaro (Electric) und Zafira Electric Facelift (2023) ging der Autobauer nur behutsam heran. Dennoch: Über der Mittelkonsole befindet sich nun ein zehn Zoll großer Touchscreen, der sich auch mit dem Smartphone koppeln lässt. Die Instrumente haben ebenfalls eine Neuerung erfahren und sind fortan optional digital als 10-Zoll-Display ausgeführt. Laut Opel bietet das Cockpit nun üppigere Ablageflächen und eine Induktionsladestation für das Smartphone.

Je nach Ausführung kann das Zafira Facelift als Familienvan oder Fahrzeug im Shuttleservice dienen, denn es sind bis zu neun Sitzplätze möglich – alternativ steht ein maximales Stauraumvolumen von 4900 l bereit. Optional ist ein Panoramaglasdach verfügbar. Für die Vivaro-Modelle gibt Opel ein bis zu 6,6 m³ großes Ladevolumen und bis zu 1,4 t Zuladung an.

Assistenzsysteme bei Opel Zafira Electric und Vivaro

Im Modelljahr 2024 erhält der Vivaro und der Zafira Electric eine Vielzahl an (neuen) Assistenzsystemen. Verfügbar sind ein Frontkollisionswarner, ein intelligenter Geschwindigkeitsregler, eine Anhängerstabilitätskontrolle, eine Bergabfahrhilfe, ein adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Stop-&-Go-Funktion, Parksensoren und ein Flankenschutz. Eine dynamische Rundumsicht ist ebenfalls neu. Dabei lassen sich die Bilder von zwei Kameras ­- eine über der Hecktür, die andere unter dem Beifahrerseitenspiegel – im digitalen Rückspiegel einsehen. Der Blinker aktiviert dabei die Seitenkamera, ansonsten ist die Hecksicht zu sehen.