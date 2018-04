Der Geländewagen Land Cruiser ist eines der ältesten Toyota-Modelle und erschien 1951. Schnell erhielt der Toyota Land Cruiser einen guten Ruf in puncto Geländegängigkeit und Sicherheit. So erreichte beispielsweise auch schon ein umgebautes Serienmodell den Nordpol. Das aktuelle Modell kam 2009 in den Handel und trägt die Bezeichnung J15. Als Dreitürer mit 190-PS-Dieselmotor kostet er ab 37.450 Euro. Mehr als doppelt so teuer ist das Topmodell Toyota Land Cruiser V8 mit 286-PS-Diesel.