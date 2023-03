Der Innenraum mit drei Sitzreihen lässt sich per Knopfdruck unterschiedlich konfigurieren. Für das Serienmodell ist das so nicht zu erwarten.

Erneut sichten wir das Serienmodell Kia EV9 als Prototyp auf den Straßen. Es orientiert sich optisch stark am Kia Concept EV9. Noch vor dem Marktstart im Laufe des Jahres 2023 lassen sich Preis und Reichweite des großen Elektro-SUV recht gut einschätzen.

Mit dem Kia EV9 erweitert 2023 ein großes Elektro-SUV die EV-Palette der Marke. Jetzt hat unsere Erlkönigjäger erneut einen Prototyp vor die Linse bekommen. Trotz starkerl Tarnung ist bereits das Design der Scheinwerfer sowie der Rückleuchten zu erkennen. Das kastenförmige Design, das sich unter der Tarnfolie abzeichnet, erinnert an das Kia Concept EV9, das sich auf eine Länge von 4930 Millimetern, eine Breite von 2055 Millimetern und eine Höhe von 1790 Millimetern erstreckt. Der Radstand misst imposante 3100 Millimeter. Auffallend ist der gerade Dachverlauf, der Assoziationen an Range Rover- und Jeep-Modelle weckt. An der Front bestimmen gerade sowie geknickte LED-Leisten und zwei aus größeren Pixeln geformte Scheinwerfer das Design. Die Radhäuser sind kantig ausgestellt, was das große Elektro-SUV wuchtig wirken lassen. Die Heckleuchten sitzen Y-förmig an der D-Säule. Der Innenraum wird in der Serie über konventionelle und nicht über sogenannte Selbstmördertüren zugänglich sein. Der flexibel anpassbare "Lounge Space" mit unterschiedlichen Anordnungen der Sitze – nur die erste dient zum Fahren, bei der zweiten drehen sich die Sitze der ersten Reihe nach hinten und die zweite Sitzreihe wird zum Tisch und im dritten Modus drehen die Sitze der dritten Reihe nach hinten, sodass man bei offener Heckklappe die Aussicht genießen kann – dürfte sich ebenfalls nicht im Serien-Kia EV9 (2023) wiederfinden. Hinter dem oval geformten Lenkrad der Studie erstreckt sich die digitale Anzeige auf 27 Zoll. Mit diesen Ausmaßen nimmt sie rund zwei Drittel der Armaturenbrettbreite ein. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Bis zu 480 km Reichweite: Kia EV9 (2023) noch ohne Preis

Die technische Basis zum Kia EV9 (2023) liefert die Electric Global Modular Platform (E-GMP), auf der auch schon der kompaktere Bruder Kia EV6 sowie dessen Hyundai-Ableger Ioniq 5 fußen. Die hochmoderne Plattform ist nicht nur skalierbar, sondern hat als weiteres Ass 800-Volt-Ladetechnik im Gepäck. Sie ermöglicht an Schnellladern eine besonders hohe Ladeleistung. So dauert der Ladevorgang mit einem 350-kW-Lader von zehn auf 80 Prozent nur 20 bis 30 Minuten. Mit einer Batterieladung soll das Kia Concept EV9 eine Reichweite von rund 480 Kilometern schaffen. Solarpanele an den Luftschlitzen in der Fronthaube sollen zusätzlich für eine Verlängerung der Reichweite sorgen, zumindest bei der Studie. Bei ihr sorgen auch ein flaches Design der 22-Zoll-Felgen, eine versenkbare Dachreling und Kameras anstelle der Außenspiegel für eine bessere Aerodynamik. Ob Teile dieser Optimierungen auch am Serienmodell zu sehen sein werden und wie hoch die WLTP-Reichweite sein wird, bleibt ebenso abzuwarten wie der Preis, der sich gerüchtehalber auf rund 50.000 US-Dollar (49.180 Euro; Stand Juli 2022) belaufen könnte. Absehbar sind dafür eine GT-Variante, schließlich soll jede Baureihe solch ein dynamisches Topmodell erhalten, sowie zahlreiche Features wie etwa Over-the-Air-Updates, ein navigationsbasierter Tempomat mit Abstandsregelung, Spurhalte- und Spurwechselassistent.

