Der Opel Combo ist ein Kleintransporter auf Basis des Fiat Doblo II. Der ursprüngliche Combo wurde von Opel bis Ende 2010 in dritter Generation produziert. Ab 2018 wird die fünfte Generation, der Opel Combo E, als Kastenwagen mit Panoramadach in Kurz- und Langversion gefertigt. Der Combo ist mit Benzin- und Diesel-Motor erhältlich, eine Hybrid- und Elektro-Variante sind in Planung.